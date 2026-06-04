Kritik mot dubbdäcksförbudet på Hälsingegatan - brist på fakta och oönskade effekter

Dubbdäcksförbudet på Hälsingegatan i Gävle kritiseras för att ha flyttat föroreningar till skolområden utan någon seriös luftkvalitetsutvärdering. Beslutet ifrågasätts och en oberoende analys efterfrågas.

Det nyligen införda förbudet mot dubbdäck på Hälsingegatan i Gävle har väckt stark kritik och anklagas för att vara ett av de mest ogenomtänkta besluten som den styrande majoriteten, med Socialdemokraterna och Centerpartiet i framkant, har tagit.

Målet med åtgärden var att reducera luftföroreningar och minska mängden skadliga partiklar som släpps ut från personbilar under vintermånaderna. I praktiken har dock konsekvenserna visat sig gå i motsatt riktning. Hälsingegatan är en central trafikled som bland annat leder till Gävle sjukhus, och när bilister med dubbdäck tvingas ta omvägar, förflyttas föroreningarna istället till andra delar av staden.

Omvägen via Valbogatan innebär att fordonen kör förbi en förskola och en gymnasieskola, vilket innebär att barn och ungdomar exponeras för samma eller ännu högre nivåer av farliga partiklar. Det är svårt att föreställa sig en situation där miljön och barnens hälsa förbättras när utsläppen helt enkelt flyttas till en annan, mer känslig miljö. När frågan om en konkret utvärdering av luftkvaliteten lyftes i kommunfullmäktige riktades den till samhällsbyggnadsnämndens ordförande Anders Ekman (C). Svaret var vagt och saknade konkreta tidsramar.

Ekman hänvisade till påstådda mätningar men kunde inte styrka att några systematiska luftkvalitetsstudier hade genomförts, varken före införandet av förbudet eller under dess verkningstid. Istället fick han uppge att de enda uppgifterna som samlats in bestod i två tjänstemän som med papper och penna räknade antalet bilar med dubbdäck som passerade en viss punkt. Sådan metodik är långt ifrån vetenskapligt hållbar och kan inte ligga till grund för beslut som påverkar invånarnas hälsa och den offentliga miljön.

Att grunda ett kommunalt förbud på en så pass rudimentär observation visar på en allvarlig brist i beslutsprocessen. Projektet har dessutom tydligt markerats som ett test som skulle pågå under vintern 2025‑2026. Vintern är nu avslutad, men inga resultat har presenterats och ingen uppföljning har initierats. Detta lämnar både invånare och näringsliv i ovisshet om huruvida förbudet har någon positiv effekt eller bara har skapat nya problem.

Utan en transparent och vetenskapligt grundad utvärdering riskerar Gävle kommun att förlora förtroende för sina miljöpolitiska initiativ. Det är därför av största vikt att en oberoende myndighet omedelbart får i uppdrag att genomföra en omfattande luftkvalitetsanalys, jämföra data från före och efter förbudet, samt ta hänsyn till de nya utsläppsbelastningarna längs de omledningsvägar som nu används. Endast med sådana fakta kan politiker fatta informerade beslut som verkligen gynnar både miljön och medborgarnas hälsa





GDnyheter / 🏆 43. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Dubbdäcksförbud Luftkvalitet Gävle Miljöpolitik Barnhälsa

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Tio konstnärer visade verk på Sfi:s utställningFör andra året i rad invigdes en Konstutställning på Sfi i Gävle.

Read more »

Kritik mot nya parkeringsregler i Östersunds centrumOrell Inneklimat AB och andra serviceföretag uttrycker oro över de nya tre timmars begränsningarna för parkering i den röda zonen i Östersund. Reglerna skapar praktiska problem för företag som behöver nära tillgång till servicebilar under hela arbetsdagen, vilket kan leda till ökade kostnader och sämre arbetsmiljö. Företaget efterlyser anpassning av reglerna eller möjlighet till särskilda tillstånd för servicefordon.

Read more »

Kritik mot regeringens nya råd mot ålderismSKR riktar hård kritik mot att regeringens nya råd mot ålderism inte inkluderar företrädare från kommuner och regioner, vilket enligt organisationenRiskerar att begränsa rådets effektivitet.

Read more »

Efter tio år som president – Macrons ekonomiska arv får kritikEmmanuel Macron satsade hårt på att göra om Frankrike till en mer hållbar ekonomi. Nu menar kritiker att han inte har lyckats.

Read more »