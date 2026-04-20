Kritik mot höga kostnader för inredning i Sagerska palatset

Användningen av externa konsulter och dyra inköp till statsministerbostaden har väckt starka reaktioner. Statens fastighetsverk ser nu över sina rutiner efter att kostnaderna för detaljer skenat.

Sagerska palatset, som ligger strategiskt beläget i centrala Stockholm, har sedan 1990-talet fungerat som den officiella tjänstebostaden för Sveriges statsministrar. Under de senaste åren har dock diskussionerna kring hur detta historiska objekt förvaltas och inreds tagit fart, särskilt med anledning av de omfattande kostnader som nu uppdagats.

Det har framkommit att statsministerparets ambitioner för heminredningen har medfört kraftigt ökade utgifter, främst på grund av användningen av externa konsulter vid inköp av prydnadsföremål och textilier. När dessa konsulter anlitas för att bistå med inredningsval tillkommer timarvoden som ofta överstiger tusen kronor, vilket innebär att den slutgiltiga prislappen för enkla föremål som gardiner, kuddar och mattor blir betydligt högre än föremålens faktiska marknadsvärde. Ett illustrativt exempel på denna kostnadsutveckling är en köksmatta som vid inköpet kostade 7 400 kronor. När arkitekternas nedlagda tid på 19 timmar lades till den totala summan uppgick kostnaden för det enskilda objektet till närmare 27 400 kronor. Detta mönster upprepar sig i andra sammanhang, där även konstnärliga föremål som skulpturer föreställande en gädda och ett knäckebröd inhandlats på auktion för betydande summor, där den totala kostnaden landade på över 37 000 kronor efter att även en abborre eftersökts i budgivningsprocessen. Dokumentation i form av mejl och sms mellan statsministerparets företrädare och Statens fastighetsverk (SFV) visar att Birgitta Ed har spelat en central roll i att driva dessa inredningsprojekt framåt. I ett meddelande uttrycker Ed sin önskan om att byta ut bordslampor i matsalen på Harpsund, då hon anser att de påminner om hotellinredning från 1980-talet och därmed inte passar in i den ståtliga miljön. Dessa önskemål ställs direkt till SFV, vars uppdrag inkluderar att förvalta och underhålla statliga fastigheter, inklusive tjänstebostäder. Att myndigheten finansierar både hyra och inredning innebär att det är skattemedel som täcker dessa utsvävningar. Kritiken mot processen har blivit allt högljuddare, och frågan om huruvida myndighetens rutiner för inköp är tillräckligt robusta för att hantera personliga stilpreferenser från höga politiker har blivit en punkt för debatt. Det ställs nu krav på att transparensen och kostnadskontrollen vid dessa typer av inköp måste stärkas markant för att säkerställa ett ansvarsfullt nyttjande av allmänna medel. Statssekreterare Erik Eldhagen, som bär det övergripande ansvaret för SFV, har i en kommentar erkänt att vissa av de inköp som genomförts framstår som orimliga ur ett offentligt perspektiv. I sitt svar poängterar han att SFV hanterar ett mycket komplext uppdrag som omfattar en stor mängd historiskt värdefulla och unika fastigheter, vilket ställer höga krav på både kompetens och omdöme. Eldhagen medger att rutiner och system för strikt kostnadskontroll är helt centrala för en myndighet som hanterar så pass breda och skiftande upphandlingar. Han bekräftar även att problematiken kring de nuvarande inköpsrutinerna kommer att vara en prioriterad fråga i den framtida myndighetsdialogen med SFV. Debatten kring Sagerska palatset belyser därmed en bredare problematik gällande var gränsen går mellan ett representativt boende för landets högsta företrädare och en ohejdad användning av skattemedel för privat inredningssmak. Frågan som kvarstår för många medborgare är om myndighetens nuvarande ledningsstruktur är tillräckligt rustad för att sätta stopp för liknande kostnadsexplosioner framöver





