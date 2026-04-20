Kritik mot juridisk bedömning i barnpornografimål: Barns skydd ifrågasätts

Efter att en 17-åring friats för barnpornografibrott väcks debatt om det kritiserade pubertetsutvecklingsrekvisitet. Kritiker menar att lagen diskriminerar barn baserat på deras utseende.

Debatten om det så kallade pubertetsutvecklingsrekvisitet har blossat upp på nytt efter en uppmärksammad dom i Helsingborgs tingsrätt. Fallet rör en 17-årig pojke som stod åtalad för barnpornografibrott efter att ha filmat och spritt material föreställande ett sexuellt möte med en 15-årig flicka. Trots att pojken erkänt handlingen och varit medveten om flickans ålder, valde tingsrätten att fria honom.

Domstolens motivering var att det i det aktuella bildmaterialet inte gick att utläsa att flickan var under 18 år, eftersom hon enligt rätten framstod som pubertetsmogen. Denna juridiska bedömning har väckt starka reaktioner och aktualiserat kritiken mot hur svensk lagstiftning skyddar barn i den digitala miljön. Susanna Pettersson, jurist på barnrättsorganisationen Ecpat, menar att domen är ett tydligt bevis på att lagstiftningen brister. Problemet ligger i att rätten inte bara ser till den faktiska åldern hos offret, utan även gör en visuell bedömning av hur långt barnet kommit i sin kroppsliga utveckling. Om ett barn anses ha genomgått puberteten krävs det enligt dagens rättspraxis att det finns andra, tydliga markörer i materialet som styrker barnets ålder för att ett brott ska anses begånget. Detta skapar en rättsosäkerhet där barns skydd i praktiken blir beroende av deras utseende snarare än deras lagstadgade status som minderåriga. Kritiker menar att detta innebär att barn med tidig pubertetsutveckling står mer oskyddade än andra inför exploatering. Sanna Backeskog, riksdagsledamot för Socialdemokraterna i justitieutskottet, har drivit frågan om att utreda och eventuellt slopa detta rekvisit. Hon betonar det djupt problematiska i att två barn i samma ålder kan ges olika grad av straffrättsligt skydd beroende på hur deras kroppar ser ut. Förslaget om en utredning har dock stött på patrull. Regeringspartierna röstade nyligen ner motionen med hänvisning till att de inväntar kommande EU-direktiv på området. Mikael Damsgaard (M) menar att det är mer logiskt att se över lagstiftningen i ett större sammanhang i samband med att EU-rätten införlivas, även om det i nuvarande förslag inte ser ut att finnas några specifika skrivningar om just pubertetsutvecklingsrekvisitet. Frågan kvarstår dock som en het potatis i den politiska debatten om huruvida barnets verkliga ålder eller en visuell bedömning av mognad ska väga tyngst i rättssalen





