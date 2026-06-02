Kritik mot nya parkeringsregler i Östersunds centrum

Orell Inneklimat AB och andra serviceföretag uttrycker oro över de nya tre timmars begränsningarna för parkering i den röda zonen i Östersund. Reglerna skapar praktiska problem för företag som behöver nära tillgång till servicebilar under hela arbetsdagen, vilket kan leda till ökade kostnader och sämre arbetsmiljö. Företaget efterlyser anpassning av reglerna eller möjlighet till särskilda tillstånd för servicefordon.

De nya reglerna innebär att parkering i den röda zonen är begränsad till maximalt tre timmar vardagar kl. 09-18 Reglerna gäller på samtliga kommunala gator i centrum, men även vid Gamla skolan (gamla turistbyrån), busstorget och Stortorget.

För oss på Orell Inneklimat AB - och för många andra företag som arbetar med service i fastigheter - innebär detta stora praktiska problem i vardagen. Våra medarbetare utför arbeten i fastigheter runt om i centrum, och uppdragen kan pågå allt från två-tre timmar till en hel arbetsdag. Under arbetets gång behöver vi ha nära tillgång till våra servicebilar.

Vi bär verktyg, material och utrustning fram och tillbaka ofta flera gånger under dagen och behöver dessutom kunna hämta reservdelar och mindre komponenter löpande under arbetets gång. Det är helt enkelt inte praktiskt möjligt att parkera långt bort från arbetsplatsen. Med de nya reglerna tvingas vi efter tre timmar flytta bilen utanför centrum eller försöka hitta plats i parkeringshusen vid Mittpunkten eller på Kyrkgatan. Det skapar flera problem.

Parkeringshusen är ofta fullbelagda, många servicebilar är för höga för att komma in, och dessutom innebär det långa avstånd att bära verktyg och material. Resultatet blir mer tidsförlust, sämre effektivitet och i slutändan högre kostnader för kunderna. Dessutom påverkar det vår arbetsmiljö negativt. Vi har förståelse för att kommunen vill förbättra tillgängligheten och omsättningen på parkeringsplatser i centrum.

Men reglerna verkar främst vara utformade för att man tror att människor som har sin fasta arbetsplats i centrum skulle parkera på en vanlig parkeringsplats i centrum åtta timmar varje dag - inte för företag som behöver kunna utföra sitt arbete på ett fungerande sätt. Om Östersund vill ha ett levande centrum med fungerande service för fastighetsägare, butiker och verksamheter behöver även hantverkare och serviceföretag ges rimliga förutsättningar att arbeta.

Annars riskerar de nya reglerna att försvåra arbetet för många av de företag som håller centrum igång. Kanske är det dags att kommunen ser över möjligheten till särskilda servicetillstånd eller undantag för företag som arbetar ute på uppdrag i centrum. Vi har alltid haft särskilda parkeringstillstånd för företagare, att köpa till ett billigare pris som man löser månadsvis eller årsvis. Dessa tillstånd har inte ändrats utan gäller fortfarande för fyra timmar i röd zon.

Om man har tunga eller fasta arbetsredskap, som inte kan lastas ur fordonet, kan man ansöka om specialtillstånd. Begränsningen till tre timmar syftar till att skapa omsättning på parkeringsplatserna så att det blir lättare för alla att hitta en parkeringsplats i centrum.





