Kritik mot planer på att lägga ner Källby reningsverk

VA Syd vill leda Lunds avloppsvatten till Malmö via en tunnel, men Lunds Naturskyddsförening anser att planen är bristfällig och riskfylld.

VA Syd vill lägga ner Källby reningsverk i Lund och i stället dra en elva kilometer lång tunnel till Sjölunda i Malmö. Men planen är inte tillräckligt utredd och innebär risker enligt två representanter för Lunds Naturskyddsförening .

I det stora Maximaprojektet vill kommunalförbundet VA Syd att Lunds avloppsvatten ska föras över till Malmö. Och visst behövs åtgärder på området. Både Källby reningsverk i Lund och Sjölunda i Malmö är slitna och behöver moderniseras. Avloppsledningarna är slitna och behöver bytas ut, vilket tydligt visades av skandalen i våras då miljontals liter bajsvatten läckte ut i Malmös kanaler och vid Skeppsbron.

Även Källby reningsverk i Lund är slitet. Men att lägga ned Källbyverket och bygga en nästan elva kilometer lång tunnel från Lund till ett renoverat Sjölundaverk är ingen bra lösning - i varje fall inte för Lunds del. Bara för några år sedan var Lunds kommunfullmäktige nästan enigt om att satsa på Källby. Det byggde på en utredning från tre välkända och branschkunniga konsulter som kommunen hade anlitat.

Enligt dessa konsulter skulle Källby efter ombyggnad kunna rena avloppsvattnet lika bra som Sjölundaverket, och till en kostnad som var närmare två miljarder kronor lägre. Men nu har Malmö tillsammans med sina grannkommuner Burlöv och Lomma majoritet i VA Syd. För Malmö är det gynnsamt att få med Lund i Maximaprojektet, och därför har man aldrig gjort en ordentlig jämförelse med alternativet att bygga om och bygga ut Källby. Denna brist på utredning av alternativen är ett brott mot miljöbalken.

Enligt dess krav ska olika platser utredas, och den med hänsyn till ändamålet, hälsan och miljön lämpligaste platsen för ett visst projekt ska väljas. Här har VA Syd i stället gjort tvärtom: först utsett en plats (Sjölunda) och sedan i efterhand försökt uppfylla balkens krav på redovisning av följderna för miljön. Det finns också stora klimatrisker. Sjölundaverket ligger vid Malmös kust.

VA Syds ansökan dimensionerar skyddet mot stormskador vid högt vattenstånd till plus 3,5 meter med tidshorisonten år 2100. Men enligt en vägledning från länsstyrelsen är den relevanta tidshorisonten för viktig infrastruktur längre, till exempel år 2150, då havsnivån tros ha stigit och vattnet vid en storm kan nå ännu högre. Lunds Naturskyddsförenings egna beräkningar, med utgångspunkt från länsstyrelsens vägledning och SMHI, tyder också på att det behövliga skyddet kan vara närmare 4,5 meter.

Skillnaden kan tyckas oviktig idag, men kan betyda mycket för framtida generationer och för ett fungerande samhälle. Att centralisera avloppshanteringen i hela Sydvästskåne till en enda anläggning innebär även andra risker. Det ökar sårbarheten vid elavbrott, IT-störningar, sabotage och andra krissituationer. Ett mer decentraliserat system är mycket tryggare i en framtida, mer osäker värld.

Lunds Naturskyddsförening har i dagarna yrkat avslag till den ansökan om tillstånd för Maxima som VA Syd lämnat in till mark- och miljödomstolen i Växjö. Föreningen ser ansökan som både bristfällig och ofullständig. Förutom de otillräckligt analyserade klimat- och säkerhetsriskerna och bristen på ekonomiska studier av alternativen har VA Syd också nonchalerat miljökonsekvenserna av att lägga ner Källbyverket i Lund. Idag förs det renade avloppsvattnet från Källbyverket ut till Höje å.

Om det istället pumpas till Malmö i en tunnel kan ån förlora upp till hälften av sitt vattenflöde under torra somrar. Vattnet blir också kallare, vilket påverkar livet i ån och i förlängningen de många fågelarter och fridlysta fladdermus- och groddjursarter som lever i Höjeåns naturreservat. Att vattnet i Höje å skulle bli renare, som VA Syd framhåller som en positiv följd, är däremot tveksamt.

Vattnets kvalitet kunde visserligen vara bättre, men detta orsakas snarare av utsläppen från jordbruket längs ån än av reningsverket. Finns det då några alternativ för Lunds del? Lunds Naturskyddsförening ser två möjligheter. Det ena är att genast modernisera och bygga ut Källby reningsverk.

Det andra är att - om Källby inte kan byggas ut så snabbt som är önskvärt - komplettera Källby med ett modernt nytt reningsverk i Dalby. Ingen av dessa möjligheter har utretts av VA Syd. Enligt miljöbalken ska en åtgärd vara både miljömässigt motiverad, tekniskt möjlig och ekonomiskt rimlig. Det jättestora, centraliserade Maximaprojektet med sin elva kilometer långa tunnel må vara tekniskt genomförbart, men är inte bättre för miljön och inte heller ekonomiskt bättre för Lundaborna





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VA Syd Källby Reningsverk Sjölunda Maximaprojektet Lunds Naturskyddsförening

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