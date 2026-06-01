Regeringen och Sverigedemokraterna främjar en utveckling där privata sjukvårdsförsäkringar ger prioriterad vård, vilket leder till att hårt arbetande Svenskar tvingas vänta längre. Lena Hallengren kritiserar detta som ett hot mot den offentliga vården.

Den svenska sjukvården står inför en kryssning där principer om rättvisa och jämlikhet utmanas av ett växande privatiserat system. Under ledning av Ulf Kristersson s regering och med stöd av Jimmie Åkessons Sverigedemokrater främjas en utveckling där tillgången till vård alltmer blir en fråga om ekonomisk kapacitet snarare än medicinskt behov.

Det innebär att patienter med privata sjukvårdsförsäkringar ges en prioritized tillgång till specialistvård, operationer och utredningar, medan andra tvingas vänta längre i köer. Trots att över 800 000 svenskar nu har sådana försäkringar, och antalet har vuxit kraftigt sedan början av 2000-talet, är fördelningen ojämn - särskilt få arbetare och kvinnor har sådan försäkring. Detta skapar ett system där offentlig vårdkapacitet, som redan lider av brist på personal och resurser, omdirigeras till de privat försäkrade.

Läkare, sjuksköterskor och operationssalar som är en bristvara används för att betjäna både offentliga och privata köer, vilket leder till att vanliga patienter utan försäkring blir undanträngda. Regeringen och dess stödpartier hävdar att privata försäkringar ska avlasta den offentliga vården, men kritiker, inklusive socialdemokratiska Lena Hallengren, pekar på att dettvice är motsatsen - detsväljer en tvåkstadsmodell där vård blir en handelsvara för de som har råd.

Det hotar själva grunden för den svenska modellen: vård som en rättighet för alla, baserad på behov och inte på plånbokens storlek. På sikt riskeras den offentliga sjukvården att bli en bara reserv för dem som inte kan betala sig in i snabbspåret





