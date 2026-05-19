Kritik mot statsminister Kristersson för proryska kopplingar i regeringsunderlaget

Tobias Baudin från Socialdemokraterna kritiserar Ulf Kristersson för att ignorera Sverigedemokraternas kontakter med ryska intressen och AfD.

Det råder i dagsläget en djupgående och problematisk paradox i hur statsminister Ulf Kristersson hanterar Sveriges säkerhetspolitiska utmaningar i relation till sitt regeringsunderlag. I en tid där både Säkerhetspolisen och statsministern själv entydigt har pekat ut Ryssland som det absolut största hotet mot den svenska nationella säkerheten, framstår det som oförståeligt att regeringen väljer att ignorera vissa ageranden inom Sverigedemokraterna .

Enligt Tobias Baudin, partisekreterare för Socialdemokraterna, kan Ulf Kristersson inte samtidigt varna för det ryska hotet och samtidigt blunda för att hans eget politiska underlag bedriver samarbete med kremlvänliga krafter i Europa. Detta skapar en farlig diskrepans mellan regeringens officiella retorik och den faktiska politiska verkligheten bakom kulisserna. Ett konkret exempel på detta är när Sverigedemokraternas EU-parlamentariker Charlie Weimers nyligen deltog i ett arrangerat möte i Europaparlamentet tillsammans med representanter från det tyska partiet AfD.

Syftet med detta möte var att diskutera möjligheterna för Europas ytterhöger att skapa ett tätare och mer koordinerat samarbete. Problemet är att AfD inte är vilket politiskt parti som helst, utan en högerextrem organisation som upprepade gånger har kopplats till ryska intressen och uttryckt ett starkt motstånd mot det fortsatta stödet till Ukraina i deras kamp för överlevnad.

Inför det senaste valet till Europaparlamentet kom det fram allvarliga anklagelser mot AfD-toppen Petr Bystron, som sades ha tagit emot ekonomiskt stöd via plattformen Voice of Europe. Detta nätverk har av flera europeiska myndigheter beskrivits som en central del av en omfattande rysk påverkansoperation, vars mål är att undergräva stödet för Ukraina och destabilisera EU. Att svenska företrädare från regeringsunderlaget söker sig till sådana kretsar är enligt kritiken direkt skadligt för Sveriges anseende och säkerhet.

Detta mönster av proryska sympatier tycks sträcka sig längre än till enstaka möten i Bryssel. Det handlar om en systematisk trend där ledande figurer inom Sverigedemokraterna söker sig till personer och miljöer med nära kopplingar till Putins Ryssland. Jimmie Åkesson har exempelvis bjudit in kända högerextremister till sitt privata bröllop, personer som öppet sprider ryska narrativ och till och med beskrivit det ryska styret som en fristad för frihetsälskare.

I Sölvesborg har Emilie Pilthammar, en nära vän till partiledaren, gått så långt att hon likställt Vladimir Putin och Volodymyr Zelenskyj med pest eller kolera, vilket i praktiken innebär en relativisering av Rysslands illegala aggression. Dessutom har företrädare för partiet vid flera tillfällen medverkat i de ryska statskontrollerade mediekanalerna Russia Today och Sputnik. Dessa kanaler är inte oberoende nyhetsmedier utan centrala verktyg i Rysslands ekosystem för desinformation och propaganda, designade för att manipulera opinionen i västvärlden.

Den stora oron ligger nu i framtiden och hur detta kommer att påverka Sveriges styre. Ulf Kristersson har redan öppnat dörren för att ge Sverigedemokraterna ministerposter om Tidöpartierna fortsätter att styra efter nästa val. Om detta sker kommer ett parti med dokumenterade kopplingar till proryska krafter att få ett direkt och avgörande inflytande över både Sveriges utrikes- och säkerhetspolitik.

Detta väcker kritiska frågor om vilka säkerhetspolitiska principer statsministern är beredd att offra för att behålla sin maktposition och tillgången till Sagerska palatset. Det är en riskabel balansgång där personliga ambitioner tycks väga tyngre än nationell stabilitet. Sverige befinner sig just nu i det mest allvarliga säkerhetsläget sedan andra världskrigets slut. Ukraina kämpar för sin existens, och utgången av det kriget kommer att definiera Europas säkerhetsarkitektur för decennier framåt.

I en sådan situation är det oacceptabelt att statsministern varnar för ryska hot den ena dagen, för att nästa dag acceptera att hans politiska partners samarbetar med Putins allierade. Priset för Kristerssons politiska strategi riskerar att bli orimligt högt, inte bara för honom personligen utan för hela det svenska folket. Det är hög tid att väljarna får ett tydligt svar på hur regeringen avser att skydda Sverige från utländsk påverkan när man samtidigt bjuder in den i maktens korridorer





