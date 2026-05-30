Kritik mot Thomas Stenströms VM-låt väcker frågor om fotbollens värderingar

Thomas Stenströms officiella VM-låt har mött kraftig kritik för att den anses otillräckligt fotbollsfokuserad. Kolumnist Alexander Ekström från Bohusläningen ifrågasätter den narrowminded kritiken och framhäver Stenströms begåvning samtidigt som han jämför med generiska allsångslåtar. Låtens framtid på VM beror på lagsuccé.

Thomas Stenström tillsammans med förbundskapetenen Graham Potter och stjärnorna Viktor Nilsson Lindelöf och Alexander Isak under torsdagens träning på nationalarenan i Solna. Bild: Fredrik Sandberg/TT Thomas Stenström s oförtjänt utskällda VM-låt är den enda i den plötsligt blomstrande genren som har någon slags verkshöjd.

Hatkarusellen mot Stenström visar på fotbollens sämsta sidor och nu får det räcka, skriver Bohusläningens Alexander Ekström. Han som utsattes heter Thomas, kommer från Uddevalla, och hade fått ratta kontot tillfälligt från läktaren under lagets träning på nationalarenan. Förutom att namndroppa moderklubben IFK Uddevalla, och jämföra landslagets uppvärmningsövningar med hans egna bravader i IFK:s pojklag, avslöjade också Stenström att han kommer uppträda med sin både officiella och utskällda VM-låt i samband med Sveriges genrep mot Grekland 4 juni.

En bärande del i den platta kritiken mot Stenströms låt är att den inte handlar tillräckligt mycket om fotboll, vilket får en att undra om nästa"Om krisen eller kriget kommer"-pamflett som skickas ut till befolkningen inte också borde ha en extrabilaga i form av en guide i abstrakt tänkande. Thomas Stenström är en alldeles för begåvad artist för att släppa en banal låt byggd på ord som mål, skål och läktarvrål.

När han sjunger om vindar i sommarnatten och att laget har chansen att bli odödliga fångar han både den svenska fotbollshistorien och förhoppningarna inför sommaren. Samtidigt släpps en flod av generiska allsångslåtar av artister som Bolaget och Brandsta City Släckers.

Han surrar fast låtens framtida status vid masten på det svenska VM-skeppet Under fredagen skedde också det allra värsta brottet mot god smak när gubbarna i GES respektive avkomorna gemensamt släppte en nyversion av"När vi gräver guld i USA" - komplett med nyinspelade rapverser som borde kunna lyfta den svenska ekonomin enbart genom skämskuddeförsäljning. En annan pelare i kritiken mot Stenström har varit att han återanvänder refrängen från en låt han gjorde för några år sedan, till en bortglömd tv-serie.

Men GES-barnen släpper alltså samma låt som sina fäder, och lyckas på några minuter våldföra sig både på den svenska musik- och idrottshistorien. Stenströms låt är istället vågad, och han surrar fast låtens framtida status vid masten på det svenska VM-skeppet. Om det går under genom tre raka förluster och uttåg i gruppspelet kommer den knappast gå på repeat på planet hem över Atlanten.

Just nu vet ingen hur det kommer gå i sommarens fotbollsfest, men en sak kan vi hamra in i bohuslänsk granit redan nu: Om VM blir en ny osannolik svensk framgångssaga som kommer leva i minnet för alltid, och laget vänder hem som odödliga med medaljer om halsen, är alla nättroll inte välkomna på festen - och får inte sjunga med. Reporter på Bohusläningen sedan 2019. Rapporterar om allt från politik till musik, och det mesta annat också. Har utöver universitetsexamen som journalist även läst juridik i Uppsala





Bohusläningen / 🏆 10. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Thomas Stenström VM-Låt Fotboll Kritik Sverige EM/VM

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

EU-kritik mot regeringens möte: ”Fjäskande för talibaner”Talibanerna har nyligen gjort det lagligt att gifta sig med nioåringar och att slå sin fru. Samtidigt planerar den svenska regeringen ett möte med den terrorstä

Read more »

Kritik mot betygssystem utan kunskapsmål: Lärarupprop om klara kriterierLärare och experter uttrycker djup oro över regeringens och betygsberedningens förslag om betyg utan specifika kunskapsmål och betygskriterier. Systemet riskerar att bli oförståeligt och opålitligt.

Read more »

Skarp kritik: ”Förstår inte hur Dousa kan sova om natten”DN:s granskning av Sida och Islamic Relief får nu politiska följder. Vänsterpartiet KU-anmäler biståndsminister Benjamin Dousa.

Read more »

Myndighetsmiss får skarp kritik: ”Oerhört allvarligt”Reaktionerna på hur Serhii utvisades till följd av en förväxling av identiteter är starka.

Read more »