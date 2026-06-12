Kritisk granskning av regeringens nya skogspolitiska förslag - Fokus på tillväxt hotar klimat och mångfald

Regeringens förslag till ny skogspolitik fokuserar på ökad produktion genom åtgärder som gödsling och främmande arter. Expertgrupper varnar för att detta skadar ekosystem, minskar kolinbindning och ignorera skogens andra värden som turism och hälsoeffekter. En grundlig revidering krävs för att säkerställa hållbarhet.

Regeringen har lagt fram ett förslag till ny skogspolitik som satsar på ökad tillväxt och produktion. Förslaget inkluderar åtgärder som intensivare gödsling och introduktion av nya trädarter för att maximera virkesproduktionen.

Flera organisationer och experter varnar för att detta kommer att skada skogens ekosystem och minska kapaciteten att binda kol. De pekar på att propositionen saknar både en långsiktigt hållbar perspektiv och en grundlig riskanalys av hur skogen ska kunna fortsätta leverera viktiga samhällsnyttor. Dessa inkluderar långlivade trävaror, klimatreglering, biologisk mångfald, vattenhushållning och rekreationsevidenheter i ett framtida, förändrat klimat.

Trots att regeringen anger mål för ökad tillväxt och mångfald till 2030 respektive 2050 prioriteras fortfarande stora avverkningar med kalhyggesbruk, vilket är motsägelsefullt. Kalhyggen bidrar till fortsatt förlust av artrikedom, markens urlakning och utsläpp av kol som lagrats i marken sedan lång tid tillbaka. Kritikerna understryker att den föreslagna politiken inte tar tillräckligt internationell konkurrens i beaktande. Länder som Chile och Kina producerar billigare pappersmassa med mycket snabbväxande träd, medan kvaliteten på svenskt virke minskar.

Samtidigt har sysselsättningen i den traditionella skogsnäringen fallit kraftigt, medan sektorer som naturturism och besöksnäring har vuxit och nu är lika stora som skogsindustrin. Det är därför avgörande att skogspolitiken omfamnar detta bredare samhällsnyhetsprogram. Det krävs en helt ny skogsvårdslag med ett tydligt fokus på att bevara och återställa biologisk mångfald, maximera kolinbindning och skapa fungerande, motståndskraftiga ekosystem. En sådan lag bör bl.a. innehålla ett formellt skydd för minst 20 procent av skogsmarken, inklusive all kvarvarande naturskog fram till 2030.

Dessutom krävs en plan för att restaurera skogsmiljöer för att återställa ekosystem med högre artrikedom och flera trädstorlekar. Utvecklingen av skogsindustrin måste också omprövas. Den bör omvandlas för att producera fler hållbara jobb genom mer förädling och långlivade träprodukter, samtidigt som mark frigörs för besöksnäring och friluftsliv. Riksdagen måste nu agera för det allmänna intresset och inte bara lysna på de ekonomiska intressena inom skogsindustrin.

Skogspolitiken måste bygga på solid vetenskaplig grund, ett långsiktigt tänkande och ett tydligt ansvarstagande för kommande generationers välmåga. Utan en omprövning riskerar de boreala skogarna i Norrland att kollapsa före 2050 och förverka sin förmåga att binda kol, något som Sverige skulle svära sig bakom i sina internationella klimatåtaganden





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