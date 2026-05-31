Kritisk släktbok avslöjar missionsprojektets rasism och trauma

En ny släkt- och missionshistoria ger en fascinerande och hemsk bild av svensk missionsverksamhet i Kongo. Författaren Kolbjörn Guwallius avslöjar en massaker från 1906 som dolts av Missionsförbundet samt de olika nivåerna av rasism bland missionärer. Boken handlar också om släkttrauma och familjehemligheter.

Kolbjörn Guwallius har skrivit en släkt- och missionshistoria som väcker starka känslor. Boken titled Vi kan inte resa från barnen fokuserar på hans mormors föräldrar, Elna och Per Olof Wirén, som 1892 lämnade Gästrikland för att som missionärer sticka till Kongo s inland med Svenska Missionsförbundet som arranging organisation.

Författaren använder dagböcker, brev, rapporter och artiklar som källor, men i senare delar är muntliga traditioner inom sin egen familj också centrala. Det är ingen slät och enhetlig berättelse; stilen beskrivs som ibland fumlig och pekoral i sin strävan efter episk effekt. Recensenten Per Andersson beskriver bokens bild av missionsprojektets rasism och arrogans som lågintensivt blodisande. Han påpekar att självförtröstan och självbelåtenhet hos missionärerna är orubblig.

En nyanserad bild av deras rasism växer fram: från en ömsinthet som synnerligen från en ömsinthet mot kongoleserna som ett slags barn, över en kristlig nedlåtenhet mot de mindre vetande vildarna, till rejt rashat när de känner sig tvungna att kalla på förstärkning från den ultrabrutala kolonialmakten. Boken avslöjar en massaker som ägde rum den 27 oktober 1906, där lokalbefolkningen styrdes upp för att säkerställa arbetsro för missionärerna. Denna händelse har tidigare sopats under mattan i Missionsförbundets historieskrivning.

Guwallius beskriver också en dramatisk vändning i familjehistorien: en planserad fjärderesa till Kongo ändrades i sista stund, vilket ledde till ett dramatiskt telegram till Missionsförbundets ledning - ett telegram som blivit bokens titel. Boken rör vid teman som släkttrauma, där småbarn lämnades hemma och prioriterades lägre än missionskallet, jämfört med det större civilisatoriska trauma som präglade kolonialismen. Trots kritik framhäver recensenten att författaren har en positiv syn på religion som samhällskraft i andra sammanhang.

Sammanfattningsvis ger Guwallius en komplett och ofta obehaglig bild av svensk missionsverksamhet som både är självförträfflig och full av brutala konsekvenser





