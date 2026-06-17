Krock på väg 69 norr om Falun - styrräntan i USA kvar

Två personer har krockat på väg 69 norr om Falun. En bil körde ner i diket efter olycka och skadeläget är oklart. Ambulans och räddningstjänst är på plats. Federal Reserve har hållit styrräntan i USA kvar i intervallet 3,50-3,75 procent trots att sänkningsförespråkaren Donald Trumps nya centralbankschef Kevin Warsh nu sitter vid rodret.

Två personer har krockat på väg 69 norr om Falun . En bil körde ner i diket efter olycka och skadeläget är oklart. Ambulans och räddningstjänst är på plats.

Federal Reserve har hållit styrräntan i USA kvar i intervallet 3,50-3,75 procent trots att sänkningsförespråkaren Donald Trumps nya centralbankschef Kevin Warsh nu sitter vid rodret. Marknaden hade med drygt 99 procents säkerhet prisat in en orörd räntenivå. Räntemötet var Kevin Warshs första som chef för Fed, sedan Jerome Powell lämnat posten efter åtta år och en medial och rättslig belägring från Trump.

Presidenten har gång på gång krävt att Fed skulle sänka räntan, men Powell höll träget fast vid principen om centralbankens självständighet och oberoende. Kaos har uppstått på Kastrup efter tågstoppet över Öresund. En resenär uppskattar att över 1 000 personer stod och väntade på ersättningsbussar vid 18.30-tiden. Trafiken stoppades strax före klockan 17 efter att en kontaktledning rivits ner.

Enligt Skånetrafiken kan trafiken tidigast återupptas vid 20-tiden, och då med begränsad kapacitet. Den amerikanska skådespelerskan Daveigh Chase är död, rapporterar TMZ. Hennes pojkvän uppger för tidningen att hon dog i tisdags, efter att drabbats av hjärnhinneinflammation. Chase slog igenom som barnskådespelare och gjorde rösten till Lilo i Disneys Lilo & Stitch.

För skräckfilmsfans är hon kanske mest känd som Samara Morgan i The Ring, en roll som gav henne en MTV Movie Award. Daveigh Chase blev 35 år gammal. SOS Alarm fick in larm om en explosion inomhus i Bjuv. Efter att polisen rykt ut till platsen med räddningstjänst och ambulans visade det sig att någon tänt en smällare.

Det orsakades inga skador. Donald Trump säger att avtalet med Iran bidrog till att förhindra en möjlig ekonomisk katastrof. Han hotar också med att USA kommer att återuppta sina militära angrepp mot landet om inget slutgiltigt fredsavtal nås inom 60 dagar. En person är frihetsberövad, misstänkt för mordförsök, efter skjutningen i Jordbro söder om Stockholm.

Den skottskadade personen hittades vid en parkeringsplats i tisdags kväll och var vid medvetande vid avfärd till sjukhuset. Tågstoppet över Öresundsbron har stoppats på grund av ett elfel. Det är ännu oklart hur lång tid det kommer att ta att åtgärda felet och få igång trafiken igen. En kvinna opererades av misstag på Akademiska sjukhuset i Uppsala i höstas efter att ha fått en felaktig bröstcancerdiagnos.

Det rapporterar P4 Uppland. Först efter operationen konstaterade man att läkare felbedömt kvinnans vävnadsprov. En person har frihetsberövats efter skjutningen i Jordbro söder om Stockholm i tisdags kväll. Den skottskadade personen hittades vid en parkeringsplats och var vid medvetande vid avfärd till sjukhuset.

Två barn har blivit påkörda vid ett övergångsställe i Flemingsberg söder om Stockholm. En bilist har smitit från platsen, skriver polisen på sin hemsida





Expressen / 🏆 19. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Två Personer Krockat Väg 69 Falun Federal Reserve Styrräntan USA Kevin Warsh Donald Trump Kastrup Tågstopp Öresund Daveigh Chase Död Hjärnhinneinflammation SOS Alarm Explosion Bjuv Donald Trump Iranavtal Ekonomisk Katastrof Skjutning Jordbro Mordförsök Tågstopp Öresundsbron Elfel Akademiska Sjukhuset Bröstcancerdiagnos Flemingsberg

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Trump: Avtal mellan USA och Iran undertecknatEfter drygt två månaders förhandling finns nu en uppgörelse om fred mellan USA och Iran.

Read more »

Två bussar i krock i VästeråsSenaste nytt • Snabba nyheter från Aftonbladet

Read more »

Två skjutna på sjukhus i USASenaste nytt • Snabba nyheter från Aftonbladet

Read more »

Flera skadade i krock utanför FalunSenaste nytt • Snabba nyheter från Aftonbladet

Read more »