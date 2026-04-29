Kronförsvagning, brottsmisstankar och politiska avhopp – här är de senaste nyheterna

En sammanfattning av de senaste nyheterna från Sverige och världen, inklusive valutakursförändringar, brottsmisstankar, politiska avhopp och sportresultat.

Den svenska kronan har försvagats markant mot flera stora valutor under årets gång. Hittills har den norska kronan stärkts med cirka 8 procent mot den svenska kronan, amerikanska dollarn, brittiska pundet och euron, enligt rapporter från E24.

Denna utveckling sätter press på svensk export och kan påverka inflationen. Den ökade styrkan i den norska kronan beror bland annat på högre oljepriser och en stark norsk ekonomi. Samtidigt har Sverige brottats med en svagare ekonomisk tillväxt och en osäker global ekonomisk situation, vilket bidrar till att kronan försvagas. Denna valutakursförändring påverkar inte bara företag utan även privatpersoner, särskilt de som reser utomlands eller handlar varor från utlandet.

I sportvärlden stod 18-årige Nils Bartholdsson i fokus efter att ha blivit matchvinnare för Sverige i en ishockeymatch mot Slovakien. Han avgjorde matchen med sina två sista mål, inklusive ett i tom bur, vilket ledde till en 4–2-seger. Målvakten Kevin Törnblom hyllades också för sin insats. Samtidigt har ett fartygsbeslag genomförts efter en begäran om rättslig hjälp från ett annat land.

Statsåklagare Håkan Larsson bekräftar att fartyget Caffa har tagits i beslag för att möjliggöra en rättslig prövning om det kan överlämnas till den begärande staten. Detaljer kring utredningen i det andra landet är dock hemliga. I Göteborg skapade misstänkta farliga föremål oro och ledde till omfattande avspärrningar. Två minderåriga flickor har häktats misstänkta för grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor efter att ha påträffats med vad polisen bedömer vara skarpa termosbomber.

Vidare har flera andra händelser rapporterats. En personbil föll mellan våningar i Sollentuna, vilket resulterade i skador på en 35-årig man. Konkurrensverket har mottagit en anmälan mot Ajat-koncernen, anklagade för att missbruka sin dominerande ställning på marknaden för studentmössor. I London har ett knivdåd mot två män i ett judiskt kvarter fördömts av premiärminister Keir Starmer.

Gärningsmannen har gripits misstänkt för mordförsök i samband med en antisemitisk attack. Kalmar kommun beslagtog över 327,5 kilo ost från en försäljare på grund av bristfällig livsmedelshantering. Ett fall av sexuella trakasserier har rapporterats till polisen efter att en kvinna utsatts för en mans blottning och sexuella handlingar. Slutligen har flera partiledare, inklusive Ebba Busch (KD) och Jimmie Åkesson (SD), avböjt intervjuer, vilket har kritiserats från regeringshåll.

Statsminister Ulf Kristerssons pressekreterare har uttryckt oro över att Törnblom, som ska ha kallat Magdalena Andersson sin favoritstatsminister, ska användas i en satsning riktad mot unga läsare





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Sverige och Frankrike inleder samarbete kring kärnvapen – och andra nyheterSverige och Frankrike har haft ett första möte om kärnvapenavskräckning. Dessutom nyheter om USA:s val, investeringar i Malmbanan, Eurovision, Melania Trump, fastighetsskandaler, flygplansolyckor och ny lagstiftning i Storbritannien.

Read more »

USA:s Högsta Domstol Godkänner Ny Valdistriktskarta i Texas och Sverige/Frankrike Inleder Samarbete om KärnvapenUSA:s högsta domstol har godkänt en ny valdistriktskarta i Texas som gynnar Republikanerna. Samtidigt har Sverige och Frankrike inlett diskussioner om kärnvapenavskräckning och regeringen satsar 400 miljoner på Malmbanan.

Read more »

Sverige och Frankrike i första möte om kärnvapen”Färdvägen har etablerats.”

Read more »

Finsk succéfilm "100 liter guld" hittar sin publik i SverigeDen finska filmen "100 liter guld", en mörk och humoristisk historia om sahtibryggande systrar, har blivit populär på svenska streamingtjänster. Filmen är just nu en av de mest sedda titlarna på SF Anytime och Apple TV.

Read more »

Döda i Libanon, utredningar i Sverige och störningar globalt – här är de senaste nyheternaEn sammanfattning av de senaste nyheterna, inklusive dödsfall i Libanon efter israeliska attacker, utredningar kring sjukdomsfall på SSAB, mordförsök på Donald Trump, en död i Vellinge, försvunna flickor, trafikolyckor, IT-störningar och brott i Göteborg.

Read more »

Sebastian Larsson förlänger med Sverige - SverigeKontraktet med SvFF har förlängts. Sebastian Larsson blir kvar i tränarstaben till 2030. - Det betyder väldigt mycket för mig, säger han i ett uttalande.

Read more »