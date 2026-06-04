Kronprinsessan Mette-Marit besökte sonen i fängelse - flera stora nyheter från Norge och Sverige

En samlingsnyhet som rapporterar om kronprinsessan Mette-Marits besök hos sin son Marius i fängelse, en svensk Foxtrot-man efterlyst i Norge, en man gripen i Irak efterlyst för mord i Sverige, en läkare dömd för vållande till annans död, fotbollslandslaget utan Lindelöf, Franska öppnas skrällar, Nooshi Dadgostars uttalande om Hamas-firande och John Boltons erkännande.

Den norska kronprinsessan Mette-Marit har tillsammans med kronprinsfamiljen besökt bonusprinsen Marius Borg Høiby i fängelset i Oslo, där han sitter häktad. Besöket bekräftas av flera norska medier.

Marius, som är Mette-Marits son från ett tidigare förhållande, har varit frihetsberövad sedan en tid tillbaka. Kronprinsessan, som själv lider av lungfibros, har nyligen varit inlagd på Rikshospitalet, där hon fick besök av prinsessan Ingrid Alexandra som flugit hem från sina studier i Australien. Kronprins Haakon har också ändrat sina planer för att vara med sin fru. Händelsen har väckt stor uppmärksamhet i Norge och kastar ljus över de personliga prövningar som kungafamiljen genomgår.

I en annan del av nyhetsflödet har en svensk man, som enligt NRK ingår i toppskiktet av det kriminella gänget Foxtrot, blivit efterlyst i Norge. Han misstänks för att ha beställt en handgranatsattack i Oslo, en skjutning i Sarpsborg, olaga frihetsberövande i Akershus och ytterligare en skjutning mot en bostad i Oslo. Samtidigt har en irakisk medborgare som varit internationellt efterlyst av Sverige sedan 2016 gripits i Irak.

Mannen är misstänkt för mord och människorov i ett hedersrelaterat fall i mellersta Sverige, där sex personer dömts till långa fängelsestraff, varav fyra livstid. Inom rättsväsendet har också en läkare dömts av hovrätten till två års fängelse efter att en patient avlidit i samband med en bukplastikoperation. Kvinnan drabbades av syrebrist och hjärtstillestånd under ingreppet och avled två dagar senare.

På sportfronten har det svenska herrlandslaget i fotboll presenterat sin trupp inför en kommande match, där lagkapten Victor Nilsson Lindelöf inte finns med. Förbundskapten Graham Potter uppger att det handlar om en säkerhetsåtgärd efter en känning under träning, och att man vill undvika risker inför VM-premiären. Samtidigt har Franska mästerskapen i tennis bjudit på flera skrällar, där stjärnor som Novak Djokovic, Jannik Sinner och Aryna Sabalenka slagits ut tidigt. Maja Chwalinska, rankad 114, slog ut ryskan Diana Sjnaider i semifinalen.

Inom politiken har Vänsterpartiets ledare Nooshi Dadgostar för första gången kommenterat Expressens granskning som visat att 14 fritidspolitiker firat Hamas 7 oktober-attack. Dadgostar kallar dem djupt olämpliga och välkomnar att de lämnat sina poster. Dessutom rapporteras att John Bolton, tidigare säkerhetsrådgivare till Donald Trump, väntas erkänna en åtalspunkt gällande hantering av hemliga dokument, med en överenskommelse som kan ge max fem års fängelse





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