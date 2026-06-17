Kronprinsessan Mette-Marit fortsätter rehabilitering efter lungtransplantation

Kronprinsessan Mette-Marit av Norge är på Rikshospitalet i Oslo efter en lungtransplantation. Hennes läkare har förklarat att state of the art behandling var nödvändigt p.g.a. ett akut förvärrat lungfibrotillstånd. Kungafamiljen uttrycker tacksamhet för stödet från allmänheten.

Kronprinsessan Mette-Marit av Norge är fortfarande på Rikshospitalet i Oslo efter att ha genomgått en lungtransplantation. En talsperson från sjukhuset uttrycker glädje över att förloppet hittills har varit positivt.

Kronprinsessan kommer att vistas på sjukhuset under flera veckor som en del av den rutinmässiga rehabiliteringen och för att anpassa sin medicinering. Nästa uppdatering om hennes tillstånd kommer att ske när hon disks från sjukhuset, enligt ett pressmeddelande från kungahuset. Kronprins Haakon har anpassat sitt schema för att kunna erbjuda sin fulla stöd under denna period.

Kungaäktet uttrycker också sin tacksamhet för de många välmenta och varma meddelanden de har mottagit från allmänheten, vilket har betydelse för dem i denna utmanande tid. Diagnosen lungfibros, som kronprinsessan fick 2018, är en allvarlig sjukdom som kännetecknas av att skadlig vävnad i lungorna uppträder och ersätter frisk, elastisk vävnad. Detta gör det svårare för lungorna att fungera optimalt och leder till att andningen blir alltmer ansträngande. I början av 2024 förvärrades kronprinsessans tillstånd snabbt.

Efter en noggrann bedömning kom läkarna fram till att en lungtransplantation var den enda behandlingen som kunde rädda hennes liv. För att kunna kvalificera för en transplantation måste bedömningen vara att förväntad livslängd utan ingrepp är mindre än ett år. En transplantation är ett omfattande och riskfyllt ingrepp med en lång och krävande återhämtning, och det finns ingen garanti för framgång.

Lungfibros kan ha flera olika orsaker, däribland långvarig exponering för skadliga ämnen som asbest eller damm från sten och kol. Symptomen varierar från person till person och utvecklingen av sjukdomen kan ske med olika hastighet. Det finns ingen botande behandling för lungfibros, men behandlingar som rehabiliteringsprogram och mediciner som bromsar sjukdomens frammarsch kan hjälpa. I ett senare skede behöver nästan alla patienter syrgasbehandling, först vid fysisk ansträngning och sedan även i viloändan.

Kronprinsessans fall har varit ett tydligt exempel på hur snabbt sjukdomen kan förvärras och att en transplantation, trots riskerna, kan vara den enda utvägen för överlevnad





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