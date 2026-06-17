Kronprinsessan Mette-Marit har genomfört lungtransplantation

Kronprinsessan Mette-Marit har fått nytt liv efter en lyckad lungtransplantation. Hon vårdas nu på Rikshospitalet för upp till flera veckor medan kroppen anpassar sig till de nya lungorna. Operationen är ett viktigt steg i behandlingen av lungfibros, enprogressiv sjukdom som hon bott med sedan 2018.

Knappt två veckor efter att kungahuset meddelade att kronprinsessan Mette-Marit satts upp på väntelista för lungtransplantation har hon nu fått nya lungor, rapporterar norska kungahuset.

Lungtransplantationen har hittills varit lyckad, säger Arnt Fiane, avdelningschef vid Thoraxkirurgisk avdelning på Rikshospitalet, i ett uttalande. Kronprinsessan kommer nu att vårdas på Rikshospitalet i flera veckor. Enligt Are Holm är det rutin efter en transplantation. Vi är väldigt glada för att allt har gått bra så här långt.

Precis som alla andra nytransplanterade kommer kronprinsessan att vara inlagd på Rikshospitalet i flera veckor framöver. Det är fast rutin för att justera mediciner, hantera eventuella komplikationer och arbeta med uppträning, säger han enligt hovet. Kronprins Haakon kommer att göra förändringar i sitt program för att kunna vara tillsammans med kronprinsessan under perioden. Nästa uppdaterning om Mette-Marits hälsotillstånd väntas först när hon skrivs ut från Rikshospitalet.

Den 5 juni meddelade kungahuset att Mette-Marit fanns på väntelista för en lungtransplantation. Det handlar inte om en vanlig kö, utan om att donerade lungor måste matchas med en lämplig mottagare. Hovet uppgav då att hennes lungsjukdom bedömdes som livshotande och att hon, efter omfattande medicinska undersökningar, hade placerats på transplantationslistan. Kronprinsessan har sedan 2018 levt med lungfibros, en sjukdom där frisk lungvävnad gradvis ersätts av ärrvävnad.

Det gör lungorna stelare och försämrar kroppens syresättning, vilket kan leda till andfåddhet och kraftig trötthet. Mette-Marits sjukdomstillstånd har förvärrats betydligt under det senaste halvåret. Redan före jul började läkarteamet runt kronprinsessan förbereda henne för en möjlig transplantation. På en presskonferens vid Rikshospitalet tidigare i juni beskrev Are Holm transplantationen som ett omfattande och riskfyllt ingrepp.

Enligt Holm då att många av de patienter som klarar sig kan få ett gott liv efteråt, och att vissa även kan återgå till arbete. Samtidigt betonade han att tiden efter en lungtransplantation är krävande. Enligt VG sa Holm att en av åtta patienter inte överlever det första året efter en lungtransplantation, och att omkring hälften är i livet efter tio år. Även den första tiden efter operationen kan vara svår.

Patienten kan behöva stanna på sjukhus under lång tid och är särskilt utsatt för komplikationer som blödningar, infektioner, njursvikt och lungsvikt. Efter en lungtransplantation krävs livslång uppföljning. Patienten behöver ta immundämpande läkemedel resten av livet och genomgå täta kontroller, bland annat blodprover för att upptäcka infektioner och andra komplikationer. Kronprins Haakon kommer att anpassa sina officiella åtaganden för att kunna vara vid kronprinsessans sida under hennes återhämtning





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