Kronprinsessan Mette-Marit upptagen på väntelista för lungtransplantation

Norges kronprinsessan Mette-Marit, som lider av lungfibros, har satts upp på väntelista för lungtransplantation. Överläkare Are Holm vid Rikshospitalet i Oslo förklarar de krav som ställs på patienter och beskriver den komplicerade operationsprocessen. Trots landet framgångsrika utfall är överlevnadsstatistiken begränsad och livslångt immunosuppressivt behandling krävs.

Överläkare och lungspecialist Are Holm vid Rikshospitalet i Oslo under en pressträff tidigare i juni om att Mette-Marit satts upp på väntelista för lungtransplantation. Bild: Lise Åserud/NTB/TTKronprinsessan har varit sjuk i lungfibros sedan 2018 och hennes tillstånd har försämrats de senaste månaderna.

Den 5 juni kom beskedet att hon satts upp på väntelista för transplantation. En förutsättning för att få nya lungor är att patienten har varit sjuk i en lungsjukdom så pass länge att läkarna har anledning att tro att denne bara skulle ha ett år kvar att leva. Samtidigt behöver patienten vara frisk nog att klara av det omfattande ingreppet, berättade överläkare och chef för lungavdelningen vid Rikshospitalet i Oslo, Are Holm, vid en pressträff den 5 juni.

Under själva operationen, som enligt 1177 brukar ta en hel dag, lägger läkaren antingen ett snitt på varje sida av bröstkorgen eller ett snitt över framsidan av bröstet. När de sjuka lungorna har plockats bort sätts de nya in. Kroppens blodkärl och luftvägar kopplas ihop med de nya lungorna. Under operationen när de sjuka lungorna avlägsnas används i vissa fall, men inte alltid, en hjärt-lungmaskin.

Efter att ingreppet är klart får patienten intensivvård på sjukhus i en eller ett par dagar, innan flytt till en lungavdelning. Den första tiden efter operationen kan patienten varken prata, äta eller dricka utan får dropp. Dessutom får den hjälp att andas genom en respirator som skickar ner syre i luftstrupen. Men en lungtransplantation är ett omfattande ingrepp.

Enligt hjärt- och lungkirurgen Arnt Fiane, som också medverkade på pressträffen i samband med att det blev känt att Mette-Marit satts upp på väntelistan, överlever en patient av åtta inte det första året. - Om vi väntar några år till så finns det ytterligare en som avlider och efter tio år så är ungefär hälften kvar i livet, sade Arnt Fiane. För att kroppen inte ska stöta bort de nya lungorna får patienten läkemedel som dämpar immunförsvaret.

Dessa måste tas resten av livet och innebär att en transplanterad person har ett sämre immunförsvar livet ut





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Mette-Marit Lungfibros Lungtransplantation Rikshospitalet Immunosuppression

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