Kronprinsessan Mette-Marit väntar på lungtransplantation

Den norska kronprinsessan Mette-Marit har på grund av sin förvärrade lungsjukdom placerats på listan för lungtransplantation. Hovet meddelar att hon avstår från officiella uppdrag tills operationen är genomförd.

Den norska kronprinsessan Mette-Marit har efter en omfattande medicinsk bedömning placerats på listan för lungtransplantation. Hennes kroniska lungsjukdom, som tidigare varit känd men nu förvärrats, beskrivs som livshotande i ett officiellt uttalande från det norska kungahuset .

Överläkare och lungspecialist Are Holm vid Rikshospitalet bekräftar att utvecklingen är allvarlig och att en transplantation är nödvändig så snart som möjligt. Kronprinsessan kommer under väntetiden att avstå från alla arbetsuppgifter och officiella framträdanden för att fokusera på sin hälsa. Beslutet påverkar även kronprins Haakons och kronprinsfamiljens program. Det planerade firandet av parets silverbröllopsdag i augusti skjuts upp, och kronprinsen kommer inte att delta i det svenska kungaparets guldbröllopsfirande den 13 juni.

Det norska hovet har bett om förståelse för situationen och understryker att familjens välmående prioriteras. Mette-Marit har under flera år kämpat med lungfibros, en sjukdom som gradvis försämrar lungfunktionen. Hon har behandlats med medicinering och rehabilitering, men den senaste tidens försämring har gjort transplantation till enda utvägen. Väntetiden för en lungtransplantation kan vara lång, och det är oklart när ett lämpligt organ blir tillgängligt.

Under tiden kommer kronprinsessan att vara sjukskriven och endast delta i nödvändiga medicinska kontroller. Hovet har inte velat spekulera i prognosen, men experter påpekar att en transplantation kan ge god livskvalitet om inga komplikationer uppstår. Kronprinsparet har varit öppna med Mette-Marits hälsoproblem tidigare, bland annat när hon diagnostiserades med lungfibros 2018. Denna gång är budskapet mer allvarligt, och det markerar en svår period för den norska kungafamiljen.

Stödet från allmänheten har varit stort, och många har uttryckt sina tankar och böner för kronprinsessans tillfrisknande. Hovet fortsätter att ge information i takt med att situationen utvecklas, men betonar att kronprinsessans integritet måste respekteras. Transplantationen kommer att utföras vid Rikshospitalet i Oslo, som har specialistkompetens och erfarenhet av lungtransplantationer. Teamet av läkare och sjuksköterskor är redo att genomföra ingreppet när ett organ blir tillgängligt.

Kronprinsessan Mette-Marit är känd för sitt engagemang i hälsofrågor och sociala projekt, och hennes sjukdom har väckt stor sympati både i Norge och internationellt





dagensnyheter / 🏆 7. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Mette-Marit Lungtransplantation Kronprinsessan Lungsjukdom Norska Kungahuset

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Kronprinsessan Mette-Marit på sjukhusSenaste nytt • Snabba nyheter från Aftonbladet

Read more »

Mette-Marit på sjukhus | Senaste nytt på SvDDen norska kronprinsessan Mette-Marit är på Rikshospitalet i Oslo, rapporterar VG .

Read more »

Mette-Marits sjuktillstånd ”allvarligt” – familjen samlas i OsloDen norska kronprinsessan Mette-Marit har återigen förts in till sjukhus

Read more »

Norsk kronprinsessas hälsofrågaDen norska kronprinsessan Mette-Marit har satts på listan för att genomföra en lungtransplantation.

Read more »