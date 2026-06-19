Kronprinsessan Victoria har hjälpt sin kusin Oscar Magnuson i början av hans karriär som glasögondesigner. Han studerade design i Italien och har designat för flera kända varumärken. Nu är han en framgångsrik designer och har en egen designfirma.

Kronprinsessan Victoria hjälpte sin kusin Oscar Magnuson i början av hans karriär genom att tipsa om hans designarbete i Italien. Oscar Magnuson är en framgångsrik glasögondesigner och har designat för flera kända varumärken.

Han studerade design i Italien och fick jobb på glasögontillverkaren Marcolin, där han designade bågar för Roberto Cavalli och Dolce & Gabbana. Efter att ha tagit en magisterexamen i industridesign på Konstfack i Stockholm hade han inga planer på att starta ett eget glasögonmärke, men den dörren öppnades faktiskt av sin kusin Victoria.

Hon nämnde för deras gemensamma optiker Tommy Glückman att han hade designat glasögon i Italien, och Tommy Glückman undrade om han var intresserad av att göra ett projekt för Synologen. De hade en ambition att satsa på unga designers och såg en möjlighet i Oscars namn. Oscar Magnuson delar designintresset med sin kusin prins Carl Philip, som har designföretaget Bernadotte & Kylberg ihop med Oscar Kylberg. De är också grannar på Djurgården i Stockholm.

Kronprinsessan Victoria är den som Oscar Magnuson står närmast, och han är också fadder till hennes kusinbarn med samma namn, prins Oscar. Han säger att han står nära alla kungabarnen, men allra närmast Victoria. De föddes med bara några veckors mellanrum och har i princip vuxit upp tillsammans. Om sönerna Albert och Henry vill ta över företaget i framtiden är det något som han skulle tycka var roligt





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Kronprinsessan Victoria Oscar Magnuson Glasögondesigner Kungafamiljen

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