Kry: Vårdsnabbhet premieras, seriösa läkare straffas

Ett avslöjande om hur nätläkarbolaget Kry verkar uppmuntra till snabba patientbesök och potentiellt missbruka patientförtroende, medan läkare som prioriterar grundlig vård riskerar att hamna i skymundan.

Vårdbolaget Kry har byggt upp ett system där snabba patientbesök premieras, vilket enligt uppgifter kan leda till att seriösa läkare som prioriterar grundlig vård straffas.

Läkare som börjar arbeta för Kry får instruktioner om hur de ska framträda under videosamtal med patienter. Detta inkluderar krav på vit bakgrund, arbetskläder med Kry-loggan och, om så önskas, ett stetoskop runt halsen. Redan här bör seriösa läkare reagera, då det kan tolkas som ett försök att manipulera patienter genom att utnyttja förtroendeskapande attribut inom sjukvården.

Företaget har infört ett bonussystem där läkare belönas ekonomiskt ju snabbare de kan avsluta ett patientbesök. Dessutom sker en rangordning baserad på hur många patienter läkarna hinner med. För att nå den högsta rangen, grupp 1, krävs det att man hanterar omkring tio patienter per timme, vilket motsvarar maximalt sex minuter per patient. Detta inkluderar journalföring, eventuell receptutskrivning och kortare pauser. De läkare som klarar detta belönas med förtur till att välja arbetspass. Läkare i grupp 2 får vänta en vecka längre på att få sina arbetsturer. Detta system riskerar att leda till att läkare som vill erbjuda en mer grundlig och tidskrävande vård hamnar längst ner i rangordningen, med begränsade möjligheter att få arbetspass överhuvudtaget.

Enligt uppgifter verkar en del av strategin för att upprätthålla ett högt patientflöde vara att ta emot patienter med mindre allvarliga åkommor. Patienter som enbart söker vård för enklare symtom som en förkylning eller huvudvärk kan snabbt avfärdas med generella råd som att ta smärtstillande och avvakta. Detta motsägs dock av nätläkarbolagens egna argument, där de hävdar att de inte selektivt tar emot lättbehandlade fall som blir lönsamma för dem, men dyra för regionerna. När journalister från Ekot kontaktade tjänsten med milda förkylningssymptom upplevde de ingen grindvaktande sjuksköterska som skulle sortera bort mindre akuta fall, utan fick omedelbart en läkartid. Detta tyder på att systemet kan missbrukas och att regionernas resurser används ineffektivt.

Digitala vårdtjänster har potential att vara en värdefull del av dagens sjukvårdssystem, men endast om systemen är utformade med kontrollmekanismer som förhindrar överutnyttjande. Det är också viktigt med betalningsmodeller som inte gynnar giriga vårdgivare. Regeringens utnämning av Effektivitetsdelegationen, som ska se till att skattemedel som går till välfärden används så effektivt som möjligt, understryker vikten av att granska sådana här system.

Tidigare har bland annat Läkarförbundet uttryckt stark kritik mot hur vissa nätläkarbolag agerar, och menat att de beter sig bedrövligt och borde skämmas över att de inte värnar om den svenska sjukvården och dess system tillräckligt mycket. Denna typ av kritik belyser en potentiell konflikt mellan vinstintressen och patientens bästa i den digitala sjukvårdsbranschen. Det är avgörande att transparens och kvalitet sätts i främsta rummet, och att systemen designas för att stödja snarare än underminera professionell medicinsk praxis.





