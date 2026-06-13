KU-bråket och hotet mot den demokratiska granskningen

Professor Daniel Naurin analyserar den senaste tidens konflikter inom Konstitutionsutskottet och varnar för att politiskt spel kan undergräva den viktiga granskningen av regeringsmakten.

I den svenska politiska arenan finns det få rum så seriösa och fundamentala som Konstitutionsutskottet , eller KU. Det är här som regeringen granskas för att säkerställa att makten utövas enligt lag och rättvisa principer.

Men under den senaste veckan förvandlades detta rum till en arena för vad som kan beskrivas som ren pajkastning. När den årliga granskningen skulle presenteras utbröt ett storbråk mellan partierna, där anklagelser om politiska spel och försök att dölja kritik flög fram och tillbaka. För den utomstående kan detta framstå som vanligt politiskt käbblande, men enligt professor i statsvetenskap Daniel Naurin är detta ett allvarligt återfall i destruktiva vanor.

Det blottar en sårbarhet i vår demokrati som vi inte bör ignorera. För att förstå varför detta är problematiskt måste man förstå KU:s unika position. Utskottet verkar i ett gränsland mellan juridisk prövning och politiskt ansvarsutkrävande. Uppgiften är inte att driva partipolitisk ideologi, utan att granska statsrådens tjänsteutövning utifrån principer som legalitet, opartiskhet och effektivitet.

Talman Andreas Norlén har tidigare beskrivit detta som 'politisk granskning på juridisk grund'. När detta fungerar skapas en viktig mekanism där regeringen får vägledning och riksdagen kan försäkra sig om att förtroendet för styret är motiverat. Det skapar en normgivande praxis som gynnar alla framtida regeringar, oavsett politisk färg, och säkerställer att rättssäkerheten upprätthålls även i den högsta politiska ledningen. Historiskt sett har KU dock lidit av en sorts förbannelse.

Under lång tid var utskottets beslut nästan helt förutsägbara utifrån partibok. Om en ledamot tillhörde samma parti som regeringen var sannolikheten att denne skulle rikta kritik mycket låg. Under perioden mellan 2000 och 2014 var sannolikheten för sådan kritik endast omkring tjugo procent. Detta gjorde att KU ofta avfärdades som en irrelevant teater där resultatet var givet på förhand.

Men sedan 2015 skedde en positiv förändring. Man började arbeta mot blocköverskridande överenskommelser. Under de senare regeringarna har sannolikheten att partikamrater kritiserar sin egen regering ökat drastiskt, till över femtio procent. Detta har stärkt KU:s legitimitet och visat att svenska politiker kan enas kring demokratins spelregler.

Det är här paradoxen i det senaste bråket blir tydlig. Om man läser det faktiska granskningsbetänkandet hittar man inte en enda reservation i något av de fyrtio ärendena. Alla partier är alltså överens om sakfrågorna. Trots detta utbröt ett kaos kring hur resultaten skulle presenteras för allmänheten, specifikt gällande det pressmeddelande som ofta hjälper medierna att tolka de ibland svårbegripliga kompromissformuleringarna av typen 'å ena sidan, å andra sidan'.

Att man bråkar om formen när man är enig om innehållet är ett tecken på en dysfunktionell politisk kultur. Det visar att den vunna marken gällande objektivitet är bräcklig och att den politiska prestige kampen återigen har tagit överhanden. Den stora faran med denna utveckling är vad som händer i ett extremt scenario.

Om Sverige i framtiden skulle få en regering som systematiskt utmanar grundlagarna eller försöker montera ner demokratiska institutioner, är vi beroende av att KU fungerar som en stabil bromskloss. Om utskottets ledamöter återgår till att prioritera partilojalitet och politiska poänger framför rättsliga principer, kommer granskningen att förlora sin kraft och bli verkningslös.

Tisdagens händelser var därför inte bara ett bråk om ett pressmeddelande, utan en sorglig påminnelse om att demokratins väktare kan falla offer för samma politisering som de är satta att motverka. Det är en utveckling som kräver vaksamhet och en återgång till den saklighet som under några år verkade vara på väg att bli den nya normen i riksdagen





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