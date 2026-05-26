En djupgående analys av hur USA:s handelsblockad och nya sanktioner drar ner Kubas ekonomi, samtidigt som landet har bevarat imponerande resultat inom hälsa och utbildning.

Journalistikens kritiker samlas i Kuba för att dokumentera det förfall som har drabbat ön innan den så kallade skarprättaren anländer. De fokuserar på den synliga misären, men undviker att belysa de strukturella orsakerna - en aspekt som länge har förbises i internationella rapporter.

USA:s handelsblockad, som inleddes 1962 som svar på Castroregimens nationalisering av amerikanska tillgångar, har sedan dess fördjupat landets ekonomiska kris. Trots en period av relativ stabilitet under 1990‑talet har nya sanktioner under Trump‑administrationen återigen förtärt landets möjlighet att handla och få tillgång till livsviktiga resurser som olja. Detta har lett till en akut humanitär situation där befolkningen lever under extrem knapphet, samtidigt som den internationella opinionen - och i synnerhet Sverige - har hållit sig relativt tyst.

Historiskt sett hade USA innan blockaden kontroll över cirka 80 % av Kubas produktionsmedel och stod för samma andel av landets handelsutbyte. När den kubanska regeringen gradvis nationaliserade dessa tillgångar svarade USA med en total handelsblockad som i praktiken omfattade alla länder som hade någon form av ekonomiskt samarbete med Kuba.

Följd av detta var bland annat att företag som Ericsson tvingades betala stora böter för brott mot USA:s handelsrestriktioner, vilket illustrerar hur långt USA är berett att gå för att upprätthålla sin politiska agenda. Många bedömare menar att blockaden har varit en negativ kraft för Kubas ekonomiska utveckling, särskilt när landet dessutom tvingades införa en planekonomi som ytterligare minskade BNP och nationell inkomst. Trots detta har Kuba lyckats uppnå anmärkningsvärda sociala framsteg.

Barnadödligheten har minskat till nivåer som konkurrerar med eller till och med underträffar de i de rikare nationerna, inklusive USA. Analfabetismen har i praktiken utrotats, och gratis utbildning upp till högstadiet har varit lagstadgad sedan 1961. Den kubanska hälso- och sjukvården har också visat sin styrka; under 2000‑tals början tog landet emot en enorm mängd afroamerikanska och afrikanska patienter med HIV, och lyckades utan de repressiva åtgärder som ofta rapporterades i västerländska medier.

Dessutom har Kuba kunnat exportera utbildade läkarteam till flera fattiga länder, vilket har stärkts av erkända internationella institutioner som WHO som bekräftat de höga överlevnadsstatistikerna. Personliga observationer från journalisten som skriver detta ger en bild av en nation som, trots världens största ekonomi och militärmakt som granne, har lyckats bevara en modell för folkhälsa och utbildning med begränsade resurser.

Besök på kubanska sjukhus och skolor visar på ett samhälle där vårdpersonal och lärare arbetar med hög motivation och en stark känsla av samhällsansvar. Jämförelser med den sovjetiska närvaron i Afrika under samma period visar att kubanska experter integrerades bättre med den lokala befolkningen, vilket skapade mer hållbara resultat.

Dessa erfarenheter understryker att det är möjligt att uppnå god hälsa och utbildning även under svåra ekonomiska förhållanden, så länge politiska beslut är inriktade på folkets välfärd snarare på rikedom för en liten elit. Den nuvarande situationen kräver en starkare internationell respons. Medan USA fortsätter att strypa landet med sanktioner och hot om militära åtgärder, har tidigare stödjande länder som Sverige börjat dra sig tillbaka.

Det är avgörande att det internationella samfundet, och särskilt Sverige, tar ett tydligt ställningstagande för att mildra lidandet och möjliggöra en återgång till normalitet för Kuba. Om dessa åtgärder inte vidtas riskerar landet att förlora sina unika bidrag till global hälsa och utbildning, och kan i förlängningen gå förlorat som ett potentiellt världsarv inom sociala rättigheter





