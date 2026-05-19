Kultklassikern återvänder: FX ger grönt ljus för Very Young Frankenstein

FX utvecklar en ny serie baserad på Mel Brooks klassiker Young Frankenstein med Taika Waititi som exekutiv producent och Zach Galifianakis i rollistan.

Det finns filmer som inte bara underhåller, utan som definierar hela genrer. Det våras för Frankenstein från 1974 är en sådan produktion. Filmen, som i internationella sammanhang är känd som Young Frankenstein, utgör en av de absoluta höjdpunkterna i Mel Brooks prestigefyllda och långa karriär.

Genom att skapa en träffsäker och kärleksfull parodi på de tidiga skräckfilmerna från 30-talet, lyckades Brooks inte bara göra publiken skrattande, utan han hyllade samtidigt filmhistorien på ett mästerligt sätt. Skådespelarinsatserna från Gene Wilder, Madeline Kahn, Marty Feldman och Peter Boyle blev legendariska och deras karaktärer har med tiden blivit lika ikoniska som de originalgestalter man faktiskt gjorde satir på.

Det är en film som lyckas balansera mellan det absurda och det genuint roliga, vilket har gett den en status som en odödlig kultklassiker genom flera generationer av filmälskare. Nu, efter mycket väntan och spekulationer i branschen, är det äntligen dags för en expansion av Mel Brooks komiska universum. Det har bekräftats att TV-kanalen FX har gett grönt ljus för en ny serie med den passande titeln Very Young Frankenstein.

Även om detaljerna kring handlingen fortfarande hålls relativt hemliga, så vet vi att en pilotepisod visades upp redan förra året. I denna pilot ser vi en ny generation av komiker ta vid, med namn som Zach Galifianakis, Dolly Wells och Spencer House i rollistan. Att ta sig an ett sådant monumentalt arv är ingen lätt uppgift, men med rätt kreativ ledning kan det bli ett sätt att introducera den Brooksianska humorn för en helt ny, modern publik.

Manuset skrivs av Stefani Robinson, vilket lovar en fräsch och modern touch på den klassiska berättelsen. En av de mest spännande aspekterna med den nya produktionen är rollen som exekutiv producent. Den hyllade regissören Taika Waititi kliver in i rollen tillsammans med Garrett Basch. Waititi är känd för sin unika förmåga att blanda djupt allvar med surrealistisk komik, något man sett i både Jojo Rabbit och hans tolkningar av Marvels värld.

Frågan som många fans har ställt sig är om någon nulevande kreatör faktiskt kan matcha Mel Brooks galna och outtröttliga energi, och här framstår Waititi som en av de absolut mest värdiga kandidaterna. Hans förmåga att skapa karaktärer som är både udda och mänskliga rimmar väl med den anda som genomsyrade originalfilmen från 1974.

Nick Grad, VD för FX, har uttalat sig om att serien kommer att hämta stor inspiration från kultklassikern som definierat generationer av komedier, men att man samtidigt ämnar ge berättelsen en helt ny vinkel. Det är just denna balansgång mellan nostalgi och förnyelse som kommer att avgöra seriens framgång i ett landskap fyllt av reboots och spin-offs. Med en uppsättning ikoner bakom kulisserna känner sig FX säkra på att fansen kommer att omfamna projektet.

Samtidigt påminns vi om att Mel Brooks, trots sin höga ålder, fortfarande är en kraft att räkna med och inte alls ligger på latsidan när det gäller att utveckla nya idéer. Även om premiärdatumet fortfarande är oklart, väntar världen med spänning på att se hur det moderna Frankenstein-universumet kommer att utformas och om det kan leva upp till det enorma arv som lämnades efter sig





