Kulturamas grundare kritiserar studiebesök till ”No Excuses”-skolor

Grundaren av Kulturama grundskola uttrycker bestörtning över studiebesök till brittiska ”No Excuses”-skolor och ifrågasätter Medborgarskolans värdegrund. Kritiken riktas mot en modell som strider mot skolans värderingar och skollagen.

Jag skriver detta med en djup känsla av bestörtning. För 25 år sedan initierade jag den estetiska friskolan Kulturama grundskola, då som anställd på Kulturama med rollen som huvudman. Detta med ett brinnande engagemang och en vision om att etablera något unikt för barn och ungdomar. Min ursprungliga idé var en idéburen, icke-vinstdrivande skola där tyngdpunkten skulle ligga på samhällsnytta, mångfald och en pedagogik som integrerar estetiska ämnen med de teoretiska.

Tanken och syftet med skolan var att erbjuda barn med intresse för sång, dans, teater och bild en skolupplevelse som bygger på stark självkänsla, glädje och stimulans – långt ifrån repressalier och strikt kontroll. Duktiga rektorer och engagerad personal har sedan under många år fortsatt att arbeta med denna vision, men även utvecklat skolans idé och synsätt på det pedagogiska arbetssättet med fokus på integrering av de estetiska och teoretiska ämnena. Att nu ta del av information om hur en tidigare skolchef och tillförordnad rektor för Kulturama, tillsammans med flera rektorer inom Kulturama, deltagit i ett studiebesök till brittiska "No Excuses"-skolor är helt oacceptabelt. Denna modell, som representeras av skolor såsom Michaela Community School, är sedan länge välkänd för sin extrema disciplin, hårda bestraffningar och en värdegrund som strider mot vår skollag. Det går även emot det "humanistiska studieförbundet" Medborgarskolan med dess kärnvärden som utveckling i samverkan och ömsesidig respekt, men framförallt det som vi på Kulturama, med drivkraft och passion för barns utveckling, har byggt upp. \Att Johan Adler agerar och hyllar dessa "No Excuses"-skolor visar att han saknar den värdegrund som krävs för att leda en estetisk och humanistisk verksamhet. Det är också djupt oroande att observera de täta kopplingarna mellan skolan och lobbyorganisationer, som när företrädare för dem har direkt inflytande (som ledamot i Medborgarskolans styrelse) över våra utbildningsinstitutioner, samtidigt som de driver en propagandakampanj för No Excuses-modellen i Sverige. Medborgarskolan står vid ett vägskäl. Jag uttrycker nu min önskan om att Medborgarskolan agerar resolut genom att noggrant granska rekryteringen av rektorer och chefer. Vi måste säkerställa att de som leder våra grundskolor, gymnasier, vuxenutbildningar samt vår folkbildning delar Medborgarskolans och även Kulturamas vision om kreativitet och personlig utveckling, snarare än en målrationell syn där elever ses som mätbara enheter. Det är viktigt att Medborgarskolan tydligt väljer sida: står ni på humanismens eller på lobbyisternas sida? \Som grundare och f.d. rektor på Kulturama grundskola, uttrycker jag min förhoppning om att Medborgarskolan agerar kraftfullt genom att noga se över rekryteringen av rektorer och chefer. Vi måste garantera att de som ansvarar för våra utbildningsinstitutioner, från grundskola till vuxenutbildning, delar de värderingar och mål som Kulturama och Medborgarskolan står för. Det inkluderar en genuin tro på elevernas individuella utveckling, en stark betoning på estetiska ämnens betydelse och ett engagemang för en inkluderande och meningsfull skolmiljö. Det är avgörande att vi värnar om de principer som har gjort Kulturama till en framgångsrik och uppskattad skola i över två decennier. Skolan skall vara en plats där eleverna kan utvecklas till självständiga, kreativa och ansvarstagande individer, kapabla att bidra positivt till samhället. Jag är övertygad om att Medborgarskolan har förmågan och ansvaret att upprätthålla dessa ideal. Jag uppmanar Medborgarskolan att ompröva sina nuvarande prioriteringar och återigen fokusera på det som är viktigt: att erbjuda våra barn och ungdomar en inspirerande och utvecklande utbildning.





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Nyheter: Misstänkt farligt föremål i Malmö, skjutning i Istanbul, räkbrist i Göteborg och andra nyheterSammanfattning av aktuella nyheter: Avspärrning i Malmö på grund av misstänkt farligt föremål, skjutning utanför Israels konsulat i Istanbul, räkbrist i Göteborg på grund av vädret, spöstraff i Indonesien och spårvagnsolycka i Göteborg.

Read more »

C:s sidekick hyllade SD: ”Tror på sunt förnuft””SD hade rätt om invandringen”, sa Voi-grundaren Fredrik Hjelm när han var C-ledaren Elisabeth Thand-Ringqvists gäst i en intervju i Kvartal. Det blev ett himla liv. Fokus ställde några frågor till.

Read more »

Korv återkallas efter misstänkta föremålSiljans Chark återkallar produkten Bacon & Cheddarkorv på grund av misstänkta främmande föremål i korven.

Read more »

Flygresor kan ställas in – på grund av bränslebristMeloni på Mellanösternturné för att garantera tillgång till olja och gas.

Read more »

Bitcoin-grundaren hittad? Satoshi Nakamoto är en 64-åring från Kalifornien.Amerikanska Newsweek säger sig vara säkra på att ha hittat grundaren till den digitala valutan Bitcoin. Tidigare har det endast varit känt att det antagligen varit en eller flera personer som gått under pseudonymen x22Satoshi Nakamotox22 som ursprungligen tagit fram Bitcoin. Enligt Newsweek så är d...

Read more »

Elbåtsbolaget Candela säkrar jätteorder i NorgeEfter flera affärer i Asien aviserar elbåtsbolaget Candela nu en första stororder i Europa. Bolaget ska leverera 20 eldrivna färjor till den norska operatören Boreal, med den första leveransen planerad till 2027.”Norge kommer före Sverige med att göra en riktig affär,” säger grundaren och avgående vd:n Gustav Hasselskog.

Read more »