Kulturnyheterna stramar åt – morgonsändningar försvinner i sparpaket

SVT:s Kulturnyheterna genomgår förändringar till följd av ett större sparpaket inom public service-bolaget. De tidiga morgonsändningarna i Morgonstudion kommer att upphöra, och fokus kommer att ligga på samtal och nya format för SVT Play. Trots besparingar behålls redaktionens personalstyrka och befintliga plattformar.

SVT :s anrika Kulturnyheterna står inför betydande förändringar som en konsekvens av ett omfattande sparpaket inom public service-bolaget. Nedskärningarna innebär framför allt en minskning av tidiga och sena arbetspass för redaktionen. Mest påtagligt för tittarna blir att de dagliga morgonsändningarna i Morgonstudion helt försvinner.

Istället för att kontinuerligt producera separata sändningar varje timme kommer Kulturnyheternas medarbetare att delta i Morgonstudion genom samtal kring aktuella nyhetsämnen inom kultur och nöje. 'Vi vet inte exakt formerna för det, det är ett arbete som pågår', säger Anders Silverberg Blåder, projektledare på Kulturnyheterna, och understryker att processen med att definiera de nya formaten fortfarande pågår.

Trots dessa anpassningar kommer Kulturnyheterna att fortsätta fungera som en egen, självständig redaktion. De kommer att behålla sin närvaro på befintliga plattformar och fortsätta ha en egen ansvarig utgivare, vilket säkerställer deras oberoende. Även kvällssändningarna kvarstår, men SVT ser över möjligheten att omforma dessa. En av idéerna är att, vid behov, sända repriser av tidigare sändningar senare under dagen. Detta väcker dock frågan om hur man effektivt kan uppdatera innehållet vid oförutsedda större nyhetshändelser eller säkerställa livesändningar vid viktiga kultur-evenemang.

Besparingsåtgärderna inom SVT är breda och påverkar flera program. Exempelvis läggs populära produktioner som ”Hotell Romantik”, ”Vem bor här?” och ”Talkshow med Carina Bergfeldt” ned. Dessa neddragningar sker delvis på grund av nya uppdrag för bolaget samt ökade kostnader kopplade till marknätet för distribution av TV-signaler. Även vissa programtjänster dras in, men specifikt för Kulturnyheterna kommer personalstyrkan att förbli intakt. De besparingar som görs hos Kulturnyheterna fokuserar istället huvudsakligen på att justera arbetstiderna.

'Det handlar om en del ytterkantspass och nattjänstgöring som vi inte längre kommer att göra, vi kommer heller inte att ha en fotoredigerare som jobbar tidigt på morgonen eftersom vi inte ska ha de sändningarna', förklarar Silverberg Blåder. För tittarna blir de mest märkbara förändringarna under morgontimmarna. Samtidigt betonar Anders Silverberg Blåder att tittarna också kommer att märka en ökning av format producerade specifikt för SVT Play, vilket signalerar en satsning på bolagets digitala plattformar för framtida kulturinnehåll. Dessa förändringar syftar till att anpassa Kulturnyheternas produktion till de rådande ekonomiska förutsättningarna och samtidigt möta publikens förändrade medievanor genom att förstärka närvaron på strömningstjänster.





