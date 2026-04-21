Kulturpolitiken i kris – Sveriges kulturella infrastruktur monteras ned

En analys av hur minskade offentliga anslag till kulturen hotar den grundlagsskyddade kulturella välfärden och hur Sverige halkat efter övriga Norden.

Regeringen har under den senaste tiden, trots tidigare löften om motsatsen, systematiskt skurit ned den offentliga finansieringen till kultursektorn samtidigt som de privata alternativen i stort sett lyser med sin frånvaro. En statsbudget är i grunden en spegling av politiska värderingar uttryckta i kronor och ören. Genom att konsekvent nedprioritera kulturen sänder regeringen en tydlig och djupt oroväckande signal till landets regioner och kommuner om kulturens låga status.

Rapporter visar entydigt att det offentliga stödet har minskat på samtliga nivåer: statlig, regional och kommunal. Kurvorna pekar stadigt nedåt, både när man betraktar kulturen som en andel av den totala budgeten och när man justerar för inflation genom fasta priser. DIK:s delrapport, Sverige – Sämst i Norden på kulturfinansiering, belyser den dystra verkligheten fram till 2024, där de statliga utgifterna för kulturverksamhet som andel av BNP har sjunkit till 0,14 procent – den lägsta nivån på över två decennier. Den sammanlagda offentliga finansieringen fördelad per invånare och månad har nu krympt till en nivå som knappt går att motivera. 218 kronor per invånare och månad ska täcka all offentligfinansierad kultur, inklusive bibliotek, museer, arkiv, kulturskola, teater, kulturhus och direkta stöd till verksamma kulturskapare. Hela den svenska kulturella infrastrukturen förväntas alltså fungera för samma månadskostnad per person som ett enkelt familjeabonnemang på en musiktjänst som Spotify. Även om effektiviseringar ibland är nödvändiga, finns det en smärtgräns för vad som är praktiskt möjligt utan att kvaliteten och tillgängligheten raderas ut. I en replik har representanter för regeringspartierna påstått att Sverige har störst andel offentligt finansierad kultur i Europa och att detta inte vore bra. Detta uttalande är antingen ett resultat av en djup okunskap eller ett medvetet försök att sprida desinformation. Faktum är att Sverige numera utmärker sig negativt internationellt med ett alltmer utarmat stöd. Att hävda motsatsen är att ignorera den bistra statistiken från Eurostat där Sverige tillsammans med Finland placerar sig i botten i Norden. Sverige innehar numera en nordisk jumboplats även när det kommer till privat finansiering. Detta är en direkt följd av det politiska agerandet, då seriösa privata aktörer sällan öppnar plånboken utan en stabil offentlig finansiering i botten. För att vända denna utveckling krävs ett ärligt samtal. Det börjar bli utmattande att ständigt behöva argumentera för kulturens egenvärde och dess betydelse för samhällsbygget, då detta redan är väl underbyggt av forskning. Nu är det dags att förskjuta ansvaret till regeringen. Om de inte avser att finansiera kulturen är det deras skyldighet att inför medborgarna förklara varför de anser att en nedmontering av människors tillgång till kultur är en väg framåt. I Sverige är den kulturella välfärden nämligen grundlagsstadgad, vilket innebär att alla har rätt till likvärdig tillgång oavsett bostadsort eller socioekonomisk bakgrund. Denna förpliktelse kan inte ignoreras eller bortprioriteras av sittande regering. Sverige har potentialen att lämna den nuvarande passiviteten bakom sig, återta en ledande position på den internationella arenan och återuppbygga en robust kulturell välfärd som inkluderar alla medborgare. DIK kommer i nästa rapport att presentera konkreta förslag på hur detta kan uppnås, vilket förhoppningsvis kan fungera som en välbehövlig vägledning för en kulturminister som just nu tycks ha tappat fotfästet helt i den nationella kulturpolitiken





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Kungligt besök, drönarattacker och Sveriges stöd till Ukraina: En vecka av diplomati och konfliktSveriges kung Carl XVI Gustafs besök i Lviv präglades av en humoristisk miss, medan Ukraina intensifierar sina attacker mot ryska drönaranläggningar. Samtidigt fortsätter Sverige sitt stöd till Ukrainas kulturarv och USA förlänger sanktioner mot Ryssland, samtidigt som oro väcks för Belarus inblandning i kriget.

Read more »

Sverige möter Grekland i VM-genrep - SverigeSveriges motstånd till VM-genrepet är klart. Blågult möter Grekland på Nationalarenan den fjärde juni.

Read more »

SPELARBETYG: De var bäst i Sveriges seger mot Serbien - SverigeSOLNA. Sverige vann mot Serbien i VM-kvalet, 1-0. Här är Fotbollskanalens spelarbetyg.

Read more »

Blandat i Norden – oljeaktier lyfte i OsloDe nordiska börserna avslutade måndagen blandat efter att konflikten mellan USA och Iran åter blossat upp under helgen. Samlingsindexet Vinx 30 föll 0,4 procent till nivån 1.514.

Read more »

Sverige sämst i Norden på kulturfinansieringSverige är sämst i Norden på både offentlig och privat kulturfinansiering, visar en ny rapport från fackförbundet DIK.

Read more »

– Så förändrade börsrevolutionen din och hela Sveriges ekonomiSvenskarnas aktiesparande har ökat explosionsartat de senaste 30 åren. Stockholmsbörsen har blivit en av världens hetaste.

Read more »