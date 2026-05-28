Kulusevski kämpar mot knäskadan - när återvänder han till landslaget?

Dejan Kulusevski har återhämtat sig steg för steg efter en långvarig knäskada. Trots att han missade VM‑urvalet visar han tecken på att återvända till både Tottenham och det svenska landslaget.

Dejan Kulusevski har under det senaste året kämpat med en envis knäskada som tog honom bort från både klubb- och landslagsplanerna. Skadan inträffade i slutet av förra säsongen och har sedan dess hindrat honom från att spela någon form av

fotboll.

Trots att han i mars dök upp i den svenska landslagstruppen i Valencia för att delta i de första träningslägren inför play‑off‑matcherna mot Ukraina och Polen, var han bara en halvfigur på planerna och tvingades återigen hålla sig i bakhåll på grund av smärtan i knäet. Bara några dagar efter den korta vistelsen i Valencia meddelade Kulusevski att han hade genomgått ett mindre kirurgiskt ingrepp för att ta hand om den skadade leden.





Den kliniska bedömningen har gjortts Landslagsläkaren Jonas Werner har under det gångna året haft frekvent kontakt med både spelaren och hans klubb Tottenham Hotspur. Werner beskriver hur Kulusevski har lagt ner enorma resurser på sin rehabilitering och hur han har gjort allt som står i hans makt för att återvända i toppform inför det stora mål­et att representera Sverige i ett VM.

Enligt Werner är det inte bara den fysiska återhämtningen som är i fokus, utan också den mentala styrkan som krävs för att övervinna en så långvarig skadeperiod.

"Dejan har verkligen gjort allt för att bli redo för att spela VM", påpekar Werner och betonar att de medicinska bedömningarna har pekat i samma riktning - att spelaren har gjort betydande framsteg men fortfarande har en del återstående hinder innan han kan klara den höga belastning som internationell fotboll kräver.



I veckan delade Kulusevski ett kort videoklipp på sina sociala kanaler där han syns springa på en fotbollsplan.

Det är den första gången sedan mars som han visar sig fullt rörlig och i förmåga att utföra högintensiva rörelser utan att uppenbart lida av smärta.

"Det känns bra", säger spelaren i en kommentar till klippet. Werner bekräftar att detta är ett betydelsefullt steg: "Om ni såg honom i mars så var han långt från att springa. Nu ser vi tydliga förbättringar, vilket är väldigt glädjande.

" Skadan sitter enligt läkaren på ett område där belastningen är särskilt hög för en fotbollsspelare - ett så kallat belastningskritiskt läge där både styrka och rörlighet måste vara på topp. Werner är därför hoppfull att Kulusevski så småningom kan återgå till full träningskapacitet och därmed bli en naturlig del av både klubbens och landslagets framtida planer.

Han påpekar även att den svenska fotbollsfederationen har gett spelaren allt stöd som krävs, både med medicinsk rådgivning och anpassade träningsprogram, för att säkerställa en säker återgång.

"Jag har god förhoppning om att han ska spela fotboll igen", avslutar Werner med en ton av optimism som speglar både spelaren och hans omgivning. Trots att hans dröm om att delta i VM har fördröjts, är både spelare, tränare och medicinsk personal överens om att den långsiktiga processen är rätt väg framåt.

Det återstår att se exakt när han åter kan donera sin kreativa mittfältsspel till svenska landslaget, men alla tecken pekar på att återkomsten är möjlig och när den sker kan den bli en av de mest inspirerande historierna i svensk fotbollshistoria.





