Kung Carl XVI Gustaf: En livslång plikt och en länk till historien

En djupdykning i kung Carl XVI Gustafs 50 år på tronen, hans utmaningar, intressen och hans roll som en symbol för kontinuitet i Sverige.

När Carl Gustaf Folke Hubertus tillträdde tronen 1973, 27 år gammal, stod han inför en av världens mest krävande uppgifter. Han har själv beskrivit svårigheten i att ständigt vara den yngste – yngre än statsråden och talmannen.

Utöver detta brottades han med ordblindhet, en utmaning som då inte var lika väl förstådd som idag, och möjligen även med hån och personliga känslor av att bli utsatt. Mobbning är och förblir en oacceptabel företeelse. Under sina 50 år på tronen har Carl XVI Gustaf blivit Sveriges längst levande monark. Med god hälsa kan han komma att utmana Elizabeth II av Storbritanniens rekord.

Men varför skriva ett porträtt? Kanske för att förstå en man som ser sig själv som en länk i en lång historisk kedja, trots att han uppskattar att leva i nuet. Hans intresse för historia är genuint, vilket demonstrerades vid återskapandet av Gustav Vasas intåg i Stockholm, där han bjöd in arrangörerna till en audiens.

Han förstår att för att förstå samtiden måste man vara en bro till det förflutna, en insikt han troligen fått från sin farfar, mannen som räddade monarkin. Han kan uppskatta en capricciosapizza, men det handlar om att det var den första pizzan som kom till Sverige. Kungen är en man som sällan yttrar sig personligen, uppfostrad att inte göra det.

Hans utbrott under krisen med Svenska Akademien var ett undantag, ett tecken på hans frustration när han refererade till ”min företrädare”, Gustav III. Trots att han är född 1946 och uppskattar livets goda, som snabba bilar och god mat, är han oerhört pliktmedveten och dedikerad till sina arbetsuppgifter. Till skillnad från många andra makthavare förstår han stundens allvar, vilket hans besök i Ukraina nyligen visade. Han är genuint orolig för frågor som miljö och säkerhetspolitik.

Kung Carl XVI Gustaf har säkrat tronföljden med tre barn och nio barnbarn, vilket garanterar monarkins överlevnad. Att vara monark är en utmaning, en balansgång mellan att vara en symbol för kontinuitet och att alstra framtiden. Han kommer att fortsätta att leda landet tills han inte längre kan, och det bör vi vara tacksamma för





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Kungen fyller 80 år – från sorglös ungkarl till succéCarl XVI Gustaf fyller jämnt och kan sola sig i glansen av höga förtroendesiffror, som Sveriges längst regerande kung.

Read more »

Kung Carl XVI Gustafs aktieportföljer växer starkt samtidigt som internationella spänningar eskaleraEn omfattande sammanfattning av det senaste årets ekonomiska framgångar för den svenska kungafamiljens aktieportföljer, samtidigt som internationella spänningar och nationella händelser präglar nyhetsbilden.

Read more »

Kung Carl Gustaf fyller 80 år – stora firandetGrattis Carl Gustaf, 80 år. Kungen firas med flera evenemang under dagen och en stor galamiddag i kväll.

Read more »

– och de kommer inte – Kung Carl XVI Gustaf fyller 80 årSveriges kung, Carl XVI Gustaf, fyller 80 år på valborgsmässoafton. Firandet inleds klockan 10 med gudstjänst i Slottskyrkan och fortsätter under dagen med bland annat militär uppvaktning, körsång och allmänhetens gratulationer. På kvällen hålls en galamiddag i Rikssalen på Kungliga Slottet. Följ SVT:s liverapport om firandet.

Read more »

Kung Carl XVI Gustaf fyller 80 år – så firas hanSveriges kung, Carl XVI Gustaf, fyller 80 år på valborgsmässoafton 30 april 2026. Här är hållpunkterna för firandet.

Read more »

Kungafamiljen på plats i kyrkan – Kung Carl XVI Gustaf fyller 80 årSveriges kung, Carl XVI Gustaf, fyller 80 år på valborgsmässoafton. Firandet inleds klockan 10 med gudstjänst i Slottskyrkan och fortsätter under dagen med bland annat militär uppvaktning, körsång och allmänhetens gratulationer. På kvällen hålls en galamiddag i Rikssalen på Kungliga Slottet. Följ SVT:s liverapport om firandet.

Read more »