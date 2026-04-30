Kung Carl XVI Gustaf fyller 80 år – en dag av nationell hyllning

Sverige s kung Carl XVI Gustaf firar en betydelsefull milstolpe – sin 80-årsdag – på valborgsmässoafton en. Dagen är fylld av en rad officiella och festliga evenemang som hyllar hans långa och dedikerade tjänstgöring som statschef.

Firandet inleddes redan klockan 10.00 med en högtidlig gudstjänst i Slottskyrkan, en plats som bär på en rik historia och symboliserar kungens andliga förankring. Denna gudstjänst var inte bara en religiös akt, utan också ett uttryck för nationell samling och respekt för monarkin. Efter gudstjänsten fortsatte programmet med en militär uppvaktning, ett traditionellt inslag som visar försvarsmaktens lojalitet och vördnad för kungen. Uppvaktningen inkluderade sannolikt en imponerande parad och salut, vilket ytterligare underströk dagens högtidlighet.

Under dagen har även körsång bidragit till den festliga atmosfären, och allmänheten har haft möjlighet att personligen gratulera kungen, vilket skapat en känsla av nära kontakt och gemenskap. Kvällen kulminerar i en storslagen galamiddag i Rikssalen på slottet, en av de mest magnifika och historiska salarna i Sverige. Under middagen kommer tal och underhållning att varvas, vilket skapar en dynamisk och engagerande upplevelse för gästerna.

Talen förväntas innehålla hyllningar till kungens liv och gärning, samt reflektioner över hans betydelse för Sverige. Underhållningen kommer sannolikt att vara av hög kvalitet och representera svensk kultur och tradition. Genom hela dagen kommer tillbakablickar från kungens liv att presenteras, vilket ger en möjlighet att minnas och fira hans resa som statschef. Dagen avslutas med en imponerande Tapto från Inre Borggården, en militär ceremoni med musik och ljus som symboliserar avslutningen på firandet och en hyllning till kungen.

Menyn för galamiddagen är noggrant utformad och beskrivs som en hyllning till Stockholm år 1946, det år då kungen föddes. Den består av exklusiva rätter som rökt anka med kronärtskockscrème och ljunghonung, gravad ren med picklad gurka och gräslök, samt rökt sellericrème med lingon och lav. Som huvudrätt erbjuds halstrad röding från Storuman med skaldjursquenell, färsk sparris och fänkålssmörsås, eller ett vegetariskt alternativ med färsk vitsparris inbakad med fänkål.

Alla rätter är tillagade med svenska råvaror och inspirerade av hur en festmåltid i Stadshuset kunde se ut år 1946. Stockholms stad har också bidragit till firandet genom att bjuda på en lunch till kungens ära i Stadshuset för 200 gäster. Denna lunch är genomförd på ett liknande sätt som man brukar ta emot internationella gäster vid statsbesök, vilket visar stadens engagemang och respekt för kungen.

Enligt protokollchef Svante Avemo Hådell på Stadshuset är detta ett unikt tillfälle, eftersom en så stor mängd tillresta kungligheter och presidenter deltar samtidigt. Senast något liknande hände i Stadshuset var när kungen fyllde 70 år. Kungens 80-årsdag är inte bara en personlig milstolpe, utan också en viktig händelse för hela Sverige. Det är en dag för att fira monarkin, traditionerna och den svenska identiteten.

Programledare Yvette Hermundstad, kommentator Ted Wigren, reporter William Brynolfsson och hovexpert Roger Lundgren med flera har guidat publiken genom firandet, vilket har bidragit till att skapa en engagerande och informativ upplevelse. Kungen själv uttryckte sin glädje över att se alla samlade och betonade vikten av att sjunga den klassiska sången Vintern rasat ut, tack och lov, som symboliserar hoppet och förnyelsen. Klockan 12.30 avfyrade försvarsmakten salut från Skeppsholmen, och flygvapnet genomförde en överflygning, vilket ytterligare förstärkte den festliga stämningen.

SVT:s nyheter har strävat efter att rapportera sakligt och opartiskt om firandet, och att presentera fakta och information på ett korrekt och relevant sätt





svtnyheter / 🏆 23. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Kung Carl XVI Gustaf 80-Årsdag Sverige Slottskyrkan Galamiddag Tapto Valborgsmässoafton

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

– och de kommer inte – Kung Carl XVI Gustaf fyller 80 årSveriges kung, Carl XVI Gustaf, fyller 80 år på valborgsmässoafton. Firandet inleds klockan 10 med gudstjänst i Slottskyrkan och fortsätter under dagen med bland annat militär uppvaktning, körsång och allmänhetens gratulationer. På kvällen hålls en galamiddag i Rikssalen på Kungliga Slottet. Följ SVT:s liverapport om firandet.

Read more »

Kung Carl XVI Gustaf fyller 80 år – så firas hanSveriges kung, Carl XVI Gustaf, fyller 80 år på valborgsmässoafton 30 april 2026. Här är hållpunkterna för firandet.

Read more »

Kungafamiljen på plats i kyrkan – Kung Carl XVI Gustaf fyller 80 årSveriges kung, Carl XVI Gustaf, fyller 80 år på valborgsmässoafton. Firandet inleds klockan 10 med gudstjänst i Slottskyrkan och fortsätter under dagen med bland annat militär uppvaktning, körsång och allmänhetens gratulationer. På kvällen hålls en galamiddag i Rikssalen på Kungliga Slottet. Följ SVT:s liverapport om firandet.

Read more »

Kung Carl XVI Gustaf: En livslång plikt och en länk till historienEn djupdykning i kung Carl XVI Gustafs 50 år på tronen, hans utmaningar, intressen och hans roll som en symbol för kontinuitet i Sverige.

Read more »

Kungens tack: ”Fick uppleva tillsammans” – Kung Carl XVI Gustaf fyller 80 årSveriges kung, Carl XVI Gustaf, fyller 80 år på valborgsmässoafton. Firandet inleds klockan 10 med gudstjänst i Slottskyrkan och fortsätter under dagen med bland annat militär uppvaktning, körsång och allmänhetens gratulationer. På kvällen hålls en galamiddag i Rikssalen på Kungliga Slottet. Följ SVT:s liverapport om firandet.

Read more »

Överflygning och salut: ”Skakar i kaffekoppen” – Kung Carl XVI Gustaf fyller 80 årSveriges kung, Carl XVI Gustaf, fyller 80 år på valborgsmässoafton. Firandet inleds klockan 10 med gudstjänst i Slottskyrkan och fortsätter under dagen med bland annat militär uppvaktning, körsång och allmänhetens gratulationer. På kvällen hålls en galamiddag i Rikssalen på Kungliga Slottet. Följ SVT:s liverapport om firandet.

Read more »