Kung Carl XVI Gustafs aktieportföljer växer starkt samtidigt som internationella spänningar eskalera

En omfattande sammanfattning av det senaste årets ekonomiska framgångar för den svenska kungafamiljens aktieportföljer, samtidigt som internationella spänningar och nationella händelser präglar nyhetsbilden.

Det senaste året har kung Carl XVI Gustafs aktieportföljer uppvisat en imponerande tillväxt, enligt Dagens industri. Gallierafonden , en av hovets två stora aktieportföljer , har sedan förra året ökat i värde från cirka 62 miljoner kronor till nära 107 miljoner kronor, enligt ägardatabasen Holdings.

Detta motsvarar en ökning med nästan 73 procent. Tillväxten kan till stor del förklaras av tunga investeringar i investmentbolagen Investor och Industrivärden, samt i storbanker och flera verkstadsbolag. Dessutom har Gallierafonden breddats med nya äganden i andra investmentbolag och medicinteknikbolag. Även kungabarnens portfölj Gluonen har gått starkt och värderas nu till runt 80 miljoner kronor, enligt Holdings.

Samtidigt har en aktivistkonvoj på väg mot Gaza rapporterat att den omringats av israeliska militärbåtar. Global Sumud Flotilla uppger att båtarna olagligen omringat flottiljen på internationellt vatten och hotat med kidnappning och våld. Organisatörerna har även förlorat kontakten med elva båtar. Konvojen består av fler än 50 båtar som avseglat från bland annat Marseille och Barcelona med syfte att bryta Israels blockad mot Gazaremsan.

I Sverige har en kvinna i 75-årsåldern hittats avliden i en bostad i Karlskrona. Polisen har inlett en förundersökning gällande mord och en kvinna i 35-årsåldern har anhållits. Vad som orsakat kvinnans död är okänt, och polisen utreder händelsen som mord alternativt dråp. Danmarks kung Frederik har anlänt till Stockholm för att fira den svenska kungens 80-årsdag.

Frederik har synts på det danska kungliga skeppet Dannebrog, som ligger till vid Skeppsbron i centrala Stockholm. Vid tidigare besök har de danska kungligheterna bott ombord på skeppet, men det är oklart om de kommer att göra det även denna gång. I USA har Federal Reserve (Fed) beslutat att låta styrräntan ligga oförändrad i intervallet 3,50–3,75 procent.

Senast räntan sänktes var i december i fjol, och sedan dess har Feds penningpolitiska kommitté (FOMC) hållit fast vid nuvarande nivå vid två tidigare möten i januari och mars. Donald Trump och Vladimir Putin har under onsdagen pratat i telefon i en och en halv timme. De ska ha diskuterat Ukraina och potentiella energirelaterade projekt. Samtalet beskrivs som vänskapligt och affärsmässigt, och Putin ska ha föreslagit en vapenvila den 9 maj, en dag som firas i Ryssland som högtid.

Trump ska ha varit positiv till förslaget. I Sverige har ett misstänkt ryska skuggfartyg utanför Trelleborg tagits i beslag av åklagare vid riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet. Fartyget Caffa bordades den 6 mars av svenska myndigheter efter en begäran från ett annat land. Statsåklagare Håkan Larsson har beslutat att ta fartyget i beslag för att få rättens prövning av om det kan överlämnas till den andra staten.

Under våren har två misstänkta ryska skuggfartyg bordats av svenska myndigheter i Trelleborg





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Sandra Stiskalo: Räcker att kung Charles får Trump att skrattaKung Charles och drottning Camilla har tillbringat ett dygn med presidentparet Trump. Det har bara varit glada miner. Nu håller kungen tal i kongressen.

Read more »

Kung Charles talar till USA:s kongress – och andra nyheterDen brittiske kungen Charles landade i USA och förbereder sig för ett tal inför den amerikanska kongressen. Dessutom rapporteras om domar, politiska beslut, sportnyheter och en rättegång mellan techmiljardärer.

Read more »

Polisens säkerhetsåtgärder inför kungens 80-årsdagPolisen förklarar hur de kommer att fokusera sina resurser och hur Stockholms invånare påverkas av säkerhetspådraget runt kung Carl XVI Gustafs 80-årsfirande. Stort fokus ligger på området kring Slottet i Gamla stan.

Read more »

Kungen fyller 80 år – från sorglös ungkarl till succéCarl XVI Gustaf fyller jämnt och kan sola sig i glansen av höga förtroendesiffror, som Sveriges längst regerande kung.

Read more »

Kung Frederik i Stockholm inför Carl Gustafs 80-årsfirande – och andra nyheterDanmarks kung Frederik har anlänt till Stockholm för att fira Sveriges kung Carl Gustaf. Dessutom rapporteras om oförändrad ränta i USA, samtal mellan Trump och Putin, beslagtaget ryskt fartyg och händelser i Sverige.

Read more »

Global Sumud Flotilla omringad av israeliska militärbåtar – polisen utreder mord i Karlskrona och kung Frederik i StockholmAktivistkonvojen Global Sumud Flotilla rapporterar omringning av israeliska militärbåtar på internationellt vatten. Samtidigt utreds mord i Karlskrona och Danmarks kung Frederik är i Stockholm för att fira kung Carl Gustafs 80-årsdag. Fed håller styrräntan oförändrad och Trump samtalar med Putin om Ukraina.

Read more »