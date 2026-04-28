Kung Charles talade i USA:s kongress – hyllade vänskapen och stödde Ukraina

Kung Charles och drottning Camilla inledde ett statsbesök i USA med ett tal till kongressen där han betonade den starka vänskapen mellan länderna, fördömde våld och uttryckte stöd för Ukraina. Han träffade även Donald Trump.

Kung Charles och drottning Camilla har inlett ett statsbesök i USA , vilket markerar ett viktigt ögonblick i relationen mellan Storbritannien och dess transatlantiska allierade. Besöket inleddes med ett tal till den amerikanska kongressen, där kungen tog tillfället i akt att adressera den tragiska skjutningen som inträffade vid en korrespondentmiddag under helgen.

Han fördömde våldet och uttryckte en stark övertygelse om att det aldrig kan vara lösningen. Kung Charles betonade därefter den djupa och historiska vänskapen mellan USA och Storbritannien, och framhöll de gemensamma värderingar och traditioner som binder länderna samman. Han argumenterade för att denna gemensamma grund har möjliggjort betydande framsteg och positiv förändring, inte bara för de två nationernas befolkningar utan för hela världen.

Hans tal mottogs med flera stående ovationer från kongressledamöterna, särskilt efter en kvick referens till den berömde irländske författaren Oscar Wilde, där han skämtsamt påpekade att de två länderna numera har mycket gemensamt, med undantag för språket. Detta humoristiska inslag bidrog till att lätta upp stämningen och förstärka den vänskapliga tonen i talet. Utöver att hylla den historiska relationen, använde kung Charles tillfället att understryka vikten av fortsatt och orubbligt stöd till Ukraina.

Han framhöll att ett sådant stöd är avgörande för att säkerställa en rättvis och varaktig fred i regionen, och för att stå upp för de principer om suveränitet och självbestämmande som båda länderna värnar om. Detta uttalande kommer i en tid då Ukrainas situation är fortsatt prekär och behovet av internationellt stöd är stort. Kung Charles engagemang i frågan signalerar Storbritanniens fortsatta solidaritet med Ukraina och dess folk.

Innan talet till kongressen hade kung Charles ett privat möte med tidigare president Donald Trump. Efter mötet beskrev Trump kungen som en ”fantastisk person” och uttryckte sin beundran för både honom och drottning Camilla. Han betonade att det var en stor ära att träffa dem och att de är ”otroliga människor”. Detaljerna kring vad som diskuterades under mötet har inte offentliggjorts, men det är tydligt att det var ett vänskapligt och respektfullt utbyte.

Mötet har väckt intresse, med tanke på Trumps tidigare kontroversiella uttalanden om Storbritannien och dess kungafamilj. Detta statsbesök är inte bara en ceremoniell händelse, utan också en möjlighet för Storbritannien att stärka sina band med USA på en rad olika områden, inklusive handel, säkerhet och klimatförändringar. Kung Charles tal fokuserade på de gemensamma utmaningar som världen står inför och behovet av internationellt samarbete för att lösa dem.

Han betonade att både USA och Storbritannien har en viktig roll att spela i detta avseende, och att deras fortsatta samarbete är avgörande för att skapa en mer stabil och välmående värld. Besöket förväntas också leda till konkreta diskussioner om hur de två länderna kan arbeta tillsammans för att främja ekonomisk tillväxt, bekämpa terrorism och skydda miljön.

Kung Charles och drottning Camillas närvaro i USA är ett tydligt tecken på att relationen mellan de två länderna fortsätter att vara stark och viktig, och att båda parter är engagerade i att bygga en ljusare framtid tillsammans. Det är ett besök som kommer att bli ihågkommet för dess betoning på vänskap, samarbete och gemensamma värderingar





