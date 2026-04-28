Kung Charles talade i USA:s kongress – hyllade vänskapen och stödde Ukraina

Kung Charles och drottning Camilla inledde ett statsbesök i USA med ett tal till kongressen där han betonade den starka vänskapen mellan länderna, fördömde våld och uttryckte stöd för Ukraina. Han träffade även Donald Trump.

Kung Charles och drottning Camilla har inlett ett statsbesök i USA , vilket markerar ett viktigt ögonblick i relationen mellan Storbritannien och dess transatlantiska allierade. Besöket inleddes med ett tal till den amerikanska kongressen, där kungen tog tillfället i akt att adressera den tragiska skjutningen som inträffade vid en korrespondentmiddag under helgen.

Han fördömde våldet och uttryckte en stark övertygelse om att det aldrig kan vara lösningen. Kung Charles betonade därefter den djupa och historiska vänskapen mellan USA och Storbritannien, och lyfte fram de gemensamma värderingarna och traditionerna som har bundit länderna samman genom tiderna. Han argumenterade för att denna gemensamma grund har möjliggjort för länderna att övervinna meningsskiljaktigheter och uppnå betydande framsteg, inte bara för sina egna medborgare utan för hela världen.

Hans tal mottogs med flera stående ovationer från kongressledamöterna, särskilt efter en humoristisk referens till den berömde irländske författaren Oscar Wilde, där han skämtsamt påpekade att de två nationerna numera har mycket gemensamt, med undantag för språket. Utöver att hylla den bilaterala relationen använde kung Charles tillfället att understryka vikten av fortsatt och orubbligt stöd till Ukraina.

Han framhöll att ett sådant stöd är avgörande för att säkerställa en rättvis och varaktig fred i regionen, och för att stå upp för de principer om suveränitet och självbestämmande som båda nationerna värdesätter. Detta uttalande kommer i en tid då Ukrainas situation är fortsatt prekär och behovet av internationellt engagemang är stort. Kung Charles budskap om solidaritet med Ukraina signalerar Storbritanniens fortsatta engagemang i att stödja landet i dess kamp för frihet och självständighet.

Besöket i USA är inte bara en ceremoniell gest utan också en möjlighet för Storbritannien att bekräfta sin roll som en viktig global aktör och att stärka sina allianser med viktiga partners. Det är också en chans att diskutera gemensamma utmaningar och möjligheter, såsom klimatförändringar, global säkerhet och ekonomisk stabilitet. Innan talet till kongressen hade kung Charles ett privat möte med tidigare president Donald Trump.

Efter mötet beskrev Trump kungen som en ”fantastisk person” och uttryckte sin beundran för både kungen och drottning Camilla. Han beskrev dem som ”otroliga människor” och framhöll det som en ”stor ära” att ha träffat dem. Även om detaljerna kring samtalet inte offentliggjordes, antyder Trumps kommentarer en positiv och vänskaplig atmosfär.

Mötet är anmärkningsvärt med tanke på de politiska spänningarna som har präglat relationen mellan Storbritannien och USA under de senaste åren, och det kan ses som ett försök att överbrygga eventuella klyftor och skapa en mer konstruktiv dialog. Kung Charles statsbesök i USA är ett viktigt diplomatiskt initiativ som syftar till att stärka banden mellan de två länderna och att främja gemensamma intressen.

Det är ett tillfälle att bekräfta den historiska vänskapen och att utforska nya möjligheter till samarbete i en föränderlig värld. Besöket kommer utan tvekan att följas noga av både nationella och internationella observatörer





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Kung Charles besöker USA trots säkerhetsincidentStorbritanniens kung Charles fortsätter sitt planerade USA-besök efter mindre säkerhetsjusteringar. Brittiska ambassadören Christopher Turner förklarar att säkerhetsteamen har samarbetat nära. Besöket pågår i fyra dagar från måndag. Samtidigt rapporteras om telenätproblem i Västra götaland och en trafikolycka på E4 utanför Stavsjö.

Read more »

Gömde döda fruns kropp – oväntade stödet från kung CharlesJag är reporter på nyhetsdesken. Jag skriver om brott, olyckor, krig, politik, människoöden – allt möjligt egentligen – i Sverige och utomlands. Jag började på Expressen 2017 och har varit reporter och redaktör på flera olika avdelningar. Innan jag kom hit jobbade jag som lokalredaktör för NSD i Kiruna.

Read more »

Kung Charles och drottning Camilla har landat i USADet brittiska kungaparet har inlett ett fyra dagar långt besök i USA, med fokus på att förbättra relationerna med president Donald Trump och adressera spänningar kring internationella frågor samt hantera känsliga familjefrågor.

Read more »

Sandra Stiskalo: Räcker att kung Charles får Trump att skrattaKung Charles och drottning Camilla har tillbringat ett dygn med presidentparet Trump. Det har bara varit glada miner. Nu håller kungen tal i kongressen.

Read more »

Kung Charles talar till USA:s kongress – och andra nyheterDen brittiske kungen Charles landade i USA och förbereder sig för ett tal inför den amerikanska kongressen. Dessutom rapporteras om domar, politiska beslut, sportnyheter och en rättegång mellan techmiljardärer.

Read more »

Kung Charles talade i USA:s kongress – hyllade vänskapen och stödde UkrainaKung Charles och drottning Camilla inledde ett statsbesök i USA med ett tal till kongressen där han betonade den starka vänskapen mellan länderna, fördömde våld och uttryckte stöd för Ukraina. Han träffade även Donald Trump.

Read more »