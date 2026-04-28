Kung Charles talar till USA:s kongress – och andra nyheter

Den brittiske kungen Charles landade i USA och förbereder sig för ett tal inför den amerikanska kongressen. Dessutom rapporteras om domar, politiska beslut, sportnyheter och en rättegång mellan techmiljardärer.

I går landade den brittiske kung Charles och drottning Camilla i USA . Kung Charles kommer i kväll, klockan 21 svensk tid, att hålla ett tal inför den amerikanska kongressen och befinner sig redan på plats i Washington DC.

Väderleken i huvudstaden är mulen med en temperatur runt 16 grader. Säkerheten är hög runt Kapitolium, med avspärrningar flera hundra meter runt byggnaden. En polis på cykel uttryckte sin entusiasm genom att ropa ”God save the king” när han passerade en utsänd från Dagens Nyheter på väg in till kongressen. Pressrummet är fullsatt med reportrar från både amerikanska och europeiska medier, där en reporter kämpade sig fram till ett telefonbås för att ta emot ett samtal.

Nyheter från andra håll inkluderar en dom mot två tonårspojkar i Borlänge som dömts till ungdomstjänst för att ha stulit varningstyfoner från en gymnasieskola. De döms för sabotage och får 50 respektive 30 timmars ungdomstjänst. I Storbritannien röstade underhuset nej till en utredning om eventuell missledning av kammaren av Keir Starmer gällande säkerhetsprövningen av Peter Mandelson. En tragisk händelse i Sverige har avslutats med att kadavret av hästen Freya hittats efter ett jordskred i mars.

Gårdens ägare uttrycker lättnad över att ha fått ett avslut. Inom sportvärlden har Henrik Larsson förlängt sitt kontrakt med det svenska fotbollslandslaget fram till och med ett eventuellt VM-slutspel 2030. Golfaren Meja Örtengren har kvalificerat sig för US Open efter att ha vunnit kvalet i Kalifornien. Ishockeystjärnan Oliver Ekman Larsson är klar för VM-spel med Tre Kronor i Schweiz, och även andra NHL-spelare som Arvid Söderblom, Albert Johansson, Simon Holmström och Emil Heineman kommer att ingå i truppen.

Slutligen har en uppmärksammad rättegång inletts i Kalifornien där Elon Musk stämmer Sam Altman, vd för OpenAI, och anklagar honom för att ha vilselett honom angående bolagets ideella status. Dessutom har Försvarsmakten upptäckt ett vrak av högt kulturhistoriskt värde under en övning i Kalmarsund





