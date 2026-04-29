Kung Frederik i Stockholm inför Carl Gustafs 80-årsfirande – och andra nyheter

Danmarks kung Frederik har anlänt till Stockholm för att fira Sveriges kung Carl Gustaf. Dessutom rapporteras om oförändrad ränta i USA, samtal mellan Trump och Putin, beslagtaget ryskt fartyg och händelser i Sverige.

Danmark s kung Frederik har anlänt till Stockholm och synts till på det danska kungliga skeppet Dannebrog. Besöket sker inför morgondagens firande av Sverige s kung Carl Gustafs 80-årsdag.

Kung Frederik anlände till Stockholm via Arlanda flygplats under onsdagen och tog sig sedan till Dannebrog, som ligger förtöjd vid Skeppsbron i centrala Stockholm. Tidigare har de danska kungligheterna bott ombord på skeppet under besök, och det är ännu oklart om de kommer att göra det denna gång. Utöver det kungliga besöket har det hänt en hel del på den internationella arenan. USA:s centralbank Federal Reserve (Fed) har beslutat att lämna styrräntan oförändrad, vilket var väntat.

Detta är den tredje gången i rad som Fed håller fast vid den nuvarande räntan. Samtidigt har Donald Trump och Vladimir Putin haft ett samtal som beskrivs som 'vänskapligt' och 'affärsmässig', där bland annat Ukraina och potentiella energiprojekt diskuterades. Putin ska ha föreslagit en vapenvila den 9 maj, vilket Trump ska ha varit positiv till. Ett misstänkt ryskt skuggfartyg har tagits i beslag av svenska åklagare efter en begäran från ett annat land.

Fartyget, Caffa, bordades i mars och utredningen pågår. Kevin Warsh har godkänts som ny chef för Fed efter att en utredning mot den nuvarande chefen Jerome Powell avslutats. På hemmaplan har det också rapporterats om flera händelser. En man i 35-årsåldern skadades allvarligt efter att ha kört genom ett räcke i ett parkeringshus i Sollentuna, trots att han saknade körkort.

Polisen har upprättat en anmälan om vållande till kroppsskada och olovlig körning. På Landvetter flygplats i Göteborg utlöstes en stor insats efter ett misstänkt farligt föremål, som visade sig vara en termos med kaffe. Ägaren till termosen har ännu inte identifierats. Slutligen har finansprofilen Günther Mårder, som misstänks för grova insiderbrott, släppts på fri fot, men förundersökningen fortsätter





