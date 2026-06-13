Kungafamiljen firar guldbröllop - stil, sång och familjemys i Slottskyrkan

En detaljerad återgivning av den tacksägelsegudstjänst som markerade kungafamiljens guldbröllopsfirande, med fokus på klädval, musik, närvaro av dignitärer och de charmiga ögonblicken med de yngsta medlemmarna.

Kronprinsessan Victoria, prinsessan Madeleine och prinsessan Sofia såg strålande ut under den ceremoniella tacksägelsegudstjänsten som hölls i Slottskyrkan i samband med kungafamiljens guldbröllop sfirande. Victoria bar en elegant gul klänning som glänste i det dämpade ljuset, Madeleine valde ett rent vitt plagg och Sofia gick i en djup cerise färg som satte färg på helgedomen.

Trots att deras modeval var i centrum uppskattades också de mindre framträdande, men lika betydelsefulla, detaljerna - till exempel den unga prinsessan Ines som lekfullt klättrade upp på bänken och lutade sig mot sin mamma. Hennes nyfikna blick och oskuldsfulla upptåg fick både församlingen och tittarna att le, och de skapade en mänsklig kontrast till den formella stämningen. Gudstjänsten inleddes med psalmen Psalm 411, följt av en läsning ur Höga Visan och ett framförande av Hugo Alfvéns "Sommardofter".

Den musikaliska akompanjemanget leddes av hovsångerskan Elin Rombos, som med sin fängslande röst fyllde rummet med en nästan helig atmosfär. Efter de liturgiska momenten fick gästerna möjlighet att beundra de blomsterarrangemang som prydde altaret - samma komposition som den som användes vid kungens och drottningens bröllop 1976, men med färska blommor som gav en ny livfullhet till traditionen.

Bland de närvarande dignitärer fanns tidigare L‑ledare Jan Björklund, numera riksmarskalk, samt statsminister Ulf Kristersson med sin fru Birgitta Ed och talmannen Andreas Norlén. Hovmarskalk Göran Lithell och statsfrun Anna Hamilton var också på plats, vilket underströk den höga rangordningen av deltagarna. Efter de första ceremonierna presenterades den yngre generationen av kungafamiljen. Prinsessan Madeleine bar sin son Nicholas i handen, medan lillebror Ines lekte i sin far, prins Carl Philip, armar.

Den varma familjära stämningen fick hela kyrkorummet att le och skapa en känsla av gemenskap. Därtill anlände drottningens brorson Patrick Sommerlath tillsammans med sina barn - Leopold, Anais och Chloe - som alla tittade nyfiket omkring. Expressens korrespondent Sara Mitchell‑Malm ledde bevakningen av evenemanget och erbjöd läsarna en detaljerad genomgång av programmet, inklusive den officiella starttiden för tacksägelsegudstjänsten, Te Deum, kl. 11.00.

Trots fotoförbudet i kyrkan lyckades rapportörerna med egna bilder från lokalen ge en levande bild av festligheterna, som fortsatte med tal, musik och minnesstunder som hyllade kungafamiljens 50 år tillsammans





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Kungafamiljen Guldbröllop Slottskyrkan Kyrkogudstjänst Hushållning

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