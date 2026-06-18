Kungaparet firade guldbröllop med maraton dag av traditioner och fest

En detaljerad skildring av kung Carl XVI Gustaf och drottning Silvias guldbröllopsdag, från frukost på Drottningholm till galaföreställning på Operan, med konsert, segling, formella middagar och dans fram till kl 03.00. Kolumnisten Cecilia Hagen reflekterar över deras otroliga uthållighet och jämför med vanliga människors begränsningar.

Kungen och drottningen firade sin guldbröllop sdag med en intensiv dag full av traditionella händelser och offentliga framträdanden. Dagen började tidigt med en högtidlig lunch på Drottningholm, där familjen anlände i god tid för att hantera alla praktiska detaljer, från frukost till klädsel och hundpromenader.

Efter lunchen begav de sig till båten Vasaorden för en segling till Galärparken. Det blåste, och båten gungade kraftigt, men de klättrade elegansfullt ombord och stod upp för att vinka hela vägen. När de anlände till Galärparken gick det helt smidigt - inte ett snedsteg eller fummel trots de åldrande kropparna. Kungen bar en mobil i handen, inte för att han var upptagen, utan för att ingen hovdam var inom räckhåll när han behövde den.

Efter seglingsdelen följde en konsert i Kungsträdgården, och sedan var det dags för galaföreställningen på Operan. På slottet placerades gästerna i bokstavsordning efter efternamn - de med A i början fick plats i första radens fina bänkar, medan Ö:s hamnade högst upp på tredje raden. Middagen startade först klockan nio efter många tal mellan rätterna, och barnbarnen som inte fick vara med visades på en stor bildskärm.

De fick alla frågan var de tyckte att farfar eller morfar trivdes bäst, och alla svarade en enhällig: På sin traktor! Ett antal ålderstigna gäster krockade redan vid den här tiden och smet diskret hem. Det är något man kan göra utan att begå majestätsbrott eller riskera att bli avrättad i gryningen - åtminstone i våra dagar. Värden själva, kungaparet, dansade oavbrutet fram till klockan tre på natten, alltid tillsammans.

Det glunkades om att det låter rart. Hadde det varit en måndag morgon i stället för söndag, hade de kunnat åka direkt till Drottningholm för att se fotbollsmatchen Sverige-Turkiet som startade klockan fyra. Nu fick de nog bums i sängen efter eventuellt en sväng med jycken, och sen såg de säkert matchen natten därpå, fräscha och utvilade, nöjda med sin guldbröllopsdag - och med resultatet: Sverige vann 5-1. Det är imponerande hur de klarte av en sådan dag.

Kan de ha haft stuntmän eller lookalikes under någon etapp? Men som kungliga har man givetvis superkrafter, äter alltid rätt, tränar alltid rätt och vet hur man utnyttjar minpauser. De älskar att dansa och festa, och har otrolig uthållighet. De flesta av oss har inte sådan energi när vi blir gamla, men vissa tycks tiden inte bita på.

Det är både avundsjukt och beundransvärt. Kolumnisten Cecilia Hagen, som har skrivit för Expressen sedan 1973 och vunnit Stora journalistpriset, avslutar med en reflektion över hur osannolikt det verkar att vanliga mortaler skulle kunna klara en dag som denna, även med hovdamar och tjänare





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Guldbröllop Kung Carl Gustaf Drottning Silvia Vasaorden Galaföreställning Operan Cecilia Hagen

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