Kungaparet har varit ihop i över 50 år och de har valt att vara den där stöttande parten bredvid, även under svåra tider. Experten Emma Engdahl menar att det är viktigt att påminna sig om de löften som en gång fattades och att stanna kvar och kämpa även när det är svårt.

Kungaparet firar guldbröllop - de har varit ihop i över 50 år. Experten Emma Engdahl pekar ut fem nycklar till en långvarig relation : erkännande , vänlighet , respekt, reparationsförmåga och nyfikenhet.

Trots att Sverige har en hög skilsmässostatistik är det fler som fyller 50 år och därmed kan fira guldbröllop. Ökad medellivslängd och förbättrad folkhälsa har bidragit till att fler par kan uppnå detta mål. Kungaparet har varit ihop i över 50 år och de har valt att vara den där stöttande parten bredvid, även under svåra tider.

Experten Emma Engdahl menar att det är viktigt att påminna sig om de löften som en gång fattades och att stanna kvar och kämpa även när det är svårt. Det kan på sikt fördjupa kärleken och ge relationen stabilitet. Kungaparet har visat sig vara en bra relationsförebild genom att visa respekt, kunna bära olikheter och inte förödmjuka varandra offentligt. De har också visat att det är viktigt att ha ett humör och att inte ta sig själv för allvarligt





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Kungaparet Guldbröllop Långvarig Relation Erkännande Vänlighet Respekt Reparationsförmåga Nyfikenhet Experten Emma Engdahl

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