Kungaparet firar guldbröllop med hyllning från folket i Stockholm

Kung Carl XVI Gustaf och drottning Silvia firades med flera offentliga tillställningar i Stockholm då de uppmärksammade 50 år av äktenskap. Gudstjänst, båtfärd och konsert lockade tusentals åskådare.

Kung Carl XVI Gustaf och drottning Silvia firade på lördagen sitt guldbröllop . 50 år efter vigseln i Storkyrkan uppmärksammades jubileet med flera olika tillställningar där allmänheten gavs möjlighet att delta i firandet.

Redan under förmiddagen samlades gäster till en tacksägelsegudstjänst i Slottskyrkan. Utanför Stockholms slott hade människor samlats längs avspärrningarna för att se kungaparet när de anlände och senare lämnade ceremonin. Den kungliga färden gick över Stockholms ström mot Djurgården i slupen Vasaorden. Efter bröllopet 1976 färdades det nygifta paret i slupen, och under lördagen var det dags igen.

På Slottsbacken syntes både stockholmare och tillresta besökare, många med svenska flaggor i händerna. Flera familjer hade tagit plats i god tid för att följa tillställningen. Klassiska spelmän bjöd på festlig musik samtidigt som kungaparet gick nedför trapporna från slottet. Både kungen och drottningen vinkade glatt till de många besökarna medan de åkte iväg med Vasaorden.

På Djurgården väntade kortegen som förde paret genom centrala delar av stan. Längs färdvägen stod åskådare samlade och applåder hördes när ekipaget passerade. Senare om eftermiddagen blev det en stor konsert i Kungsträdgården, arrangerad av Stockholms stad. Konserten var öppen för allmänheten och gästades av bland andra Jill Johnson, Tensta Gospel Choir, Grymlings och Eric Gadd.

Årsdagen för det kungliga bröllopet är egentligen den 19 juni, men då det i år sammanföll med midsommar valde man att fira veckan innan. Hundratals människor hade samlats för att delta i hyllningen och få se kungaparet när de gjorde sina traditionella färder genom staden. Hela Stockholms centrum var fyllt av en festlig stämning med flaggor, musik och sjungande människor.

Succén med att låta allmänheten delta i firandet var tydlig, med tankfullt utformade avspärrningar som ändå gav många en nära upplevelse av de kungliga. Det var en dag som inte bara hyllade 50 år av äktenskap, utan också den långa och stabila roll som monarkin har i svenskt samhälle. Många av åskådarna uttryckde sin glädje över att få vara med ochyttra sin respekt och kärlek till kungaparet.

Att firandet sammanföll med midsommar gjorde att många familjer redan var på plats i stan, vilket ökade publiktillströmningen ytterligare. Kulturarrangörerna och staden gjorde en stor insats för att skapa en inkluderande fest med gratis evenemang som kundenjutas av alla. Musikerna som uppträdde代表 en bred spektrum av svensk musikliv, från gospel till pop, vilket bidrog till att tilltala en varierad publik. Evenemanget visade på hur kungliga jubileer kan förena hela nationen i en känsla av gemenskap och historisk kontinuitet





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