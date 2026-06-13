Kungaparets guldbröllop firas med tradition och musik

Kung Carl XVI Gustaf och drottning Silvia firar 50-åriga äktenskapet med en dag fylld av ceremonier, konserter och historiska reflektioner.

Kung Carl XVI Gustaf och drottning Silvia firar guldbröllop den 19 juni 2024, vilket infaller på midsommarafton. Därför har festligheterna tidigarelagts en knapp vecka. Firandet inleds med en tacksägelsegudstjänst, Te Deum, i Slottskyrkan där hela kungafamiljen är närvarande tillsammans med Norges kungapar Harald och Sonja, prinsessan Benedikte från Danmark, statsminister Ulf Kristersson, talman Andreas Norlén och andra representanter från det officiella Sverige.

Under eftermiddagen väntar en rodd med kungaslupen Vasaorden över Stockholms ström - en tradition som finns sedan bröllopet 1976 - följt av en hästkortege genom centrala Stockholm. Kortegen avslutas i Kungsträdgården där Stockholms stad bjuder på en öppen konsert i kärlekens tecken. Artister som Eah Jé, Eric Gadd, Grymlings, Jill Johnson, Lina Hedlund, Sabina Ddumba och Tensta Gospel Choir framför musik från de senaste 50 åren. Festligheternas höjdpunkter är en guldbröllopskonsert på Kungliga Operan.

Detta är en hyllning till kungaparets 50-åriga äktenskap. Historiskt sett var det under en direktsänd galakväll på operan kvällen före bröllopet 1976 som Abba för första gången sjöng Dancing Queen och Kjerstin Dellert underhöll kungen med revykupletten O, min Carl Gustaf





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