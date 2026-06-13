Kungen och drottningen firar 50-årigt bröllopsjubileum - stort firande i Stockholm

Den 13 juni 2026 firar kung Carl XVI Gustaf och drottning Silvia 50 år som gifta. Festligheterna inkluderar tacksägelsegudstjänst, rodd över Strömmen, kortege genom stan och konsert i Kungsträdgården. Kollektivtrafiken påverkas.

Kung Carl XVI Gustaf och drottning Silvia har varit gifta i 50 år. Detta märkvärdiga jubileum firas med pompa och ståt under en dag fylld av traditionella och högtidliga evenemang i Stockholm.

Den egentliga bröllopsdagen infaller den 19 juni, men då det i år också är midsommarafton har festligheterna flyttats till den 13 juni. Redan klockan 11.00 på förmiddagen inleds firandet med en tacksägelsegudstjänst, Te Deum, i Slottskyrkan. Endast inbjudna gäster närvarar, däribland statsministern och andra framträdande personer. Gudstjänsten är en stunds stillhet och eftertanke inför den stundande festligheten.

Klockan 14.00 är det dags för en spektakulär rodd över Stockholms ström. Kungaparet förs från Skeppsbron till Djurgården ombord på Vasaordern, en traditionell farkost. Detta är en av de mest publika delarna av firandet, och många stockholmare och turister samlas längs vattnet för att vinka. Kort därefter, klockan 14.30, startar den kungliga kortegen som tar sig genom centrala Stockholm.

Kortegen färdas via Strandvägen, Birger Jarlsgatan, Stureplan, Kungsgatan, Sveavägen, Sergels torg och Hamngatan, och slutligen stiger kungen och drottningen av i Kungsträdgården. Där har Stockholms stad arrangerat en konsert med kärlekstema på Kungsträdgårdens scen. Musiken spänner över 50 år och framförs av kända artister. Konserten börjar klockan 15.00 och lockar en stor publik.

För de som inte kan vara på plats i Stockholm erbjuds möjligheten att ladda ner det klassiska Expressen-löpet från 1976, som visar kungaparets kyss. Kvällen avslutas med en privat supé på slottet för kungafamiljen och de närmsta vännerna. Under dagen påverkas kollektivtrafiken i Stockholm. Mellan 12.30 och 17.20 får flera busslinjer i innerstaden indragna hållplatser och omlagda körvägar.

Spårvagnarna mellan Stockholms city och Djurgården är helt indragna mellan 13.00 och 15.00. Det är viktigt för resenärer att planera sina resor i god tid. Evenemanget har stor betydelse för många svenskar som ser upp till kungaparet och deras långa äktenskap. Firandet är inte bara en privat angelägenhet utan en nationell händelse som samlar människor från hela landet.

Historiskt sett har kungaparets relation varit en symbol för stabilitet och kontinuitet. Under 50 år har de genomgått många förändringar i samhället, men har alltid stått enade. Deras engagemang i olika välgörenhetsprojekt och kulturella evenemang har gjort dem älskade av folket. För att förbereda sig för dagen kan man läsa mer om tidtabeller och vägbeskrivningar på Stockholms stads hemsida eller följa direktsändningar från SVT och andra medier.

Det blir en dag fylld av glädje, musik och kunglig prakt, och en påminnelse om hur kärleken kan bestå över tid. Sammanfattningsvis är årets firande en unik chans för allmänheten att delta i hyllandet av kungaparet, samtidigt som påverkan på trafiken kräver planering. Missa inte chansen att vara med om en historisk dag i Stockholm





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Kungaparets Bröllopsdag 50-Årigt Jubileum Stockholms Firande Kollektivtrafikpåverkan Kunglig Kortege

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