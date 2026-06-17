Kungliga Operan flyttar till Gasklockan - Gasometer blir tillfällig scen vid Norra Djurgårdsstaden

Kungliga Operan inryms i Gasklockan på Norra Djurgårdsstaden under renoveringen av operahuset i centrum. Lokalen, kallad Gasometer, har genomgått en omfattande uppfräschning och kommer att erbjuda enGotland scener med olika kapaciteter för operaföreställningar, baletter och evenemang. Projektet involverar flera partner och utmaningar med att anpassa en historisk industribyggnad till teaterbruk.

Kungliga Operan kommer att flytta in i Gasklockan på Norra Djurgårdsstaden i Stockholm om drygt ett halvår. Denna tillfälliga scen, kallad Gasometer , kommer att användas under de förväntade fem åren då operahuset i centrum renoveras.

Lokalen har plats för 1 000 personer och är tänkt för företagsevenemang, galor, konserter och operaföreställningar. Redan nu har bokningar för våren 2027 och framåtKommissionen har gått till Cirkus Venues, ett bolag som hyr Gasklocka 2 från Stockholms stad under tio år. Bolaget ska i sin tur hyra ut lokalerna till Kungliga Operan under de fem år operan behöver en ersättningsscen.

Projekledare Sven Leijonhufvud på Stockholms stad berättar att avtalet med Cirkus Venues fanns innanOperan kontaktades, vilket gjorde det omöjligt att hyra direkt till operan. Gasklockan, en tegelcylinder uppförd 1899 som gaslager, har genomgått en omfattande renovering. Arbetet inkluderade att spränga bort 8 000 kubikmeter berg, bygga nytt tak och restaurera fasaden med originaltegel från Östtyskland. De 200 fönstren tog nio månader att renovera.

Projektet har varit komplext med dagligen 150-180 byggarbetare på plats. Den stora scenen, Gasometer, kommer att ha en kapacitet av 1 750 sittande och 2 300 stående besökare. En mindre scen högst upp i byggnaden rymder 1 000 gäster. Arkitekten bakom Gasklocka 2 är Ferdinand Boberg, som också ritade Rosenbad och NK-huset.

Trots att Gasklockan inte är ett specifikt skräddarsytt operahus, uttrycker projektledarna för operan och Stockholms stad tilltro om att lokalerna kan anpassas för högkvalitativa föreställningar. Ann-Christin Danhammar, projektledare på Kungliga Operan, pekar på att vissa stora baletter med stor antal statister och barn inte kan genomföras på grund av begränsad lagringsutrymme och att replokalerna ligger i andra byggnader vilket kan kräva utomhusförflyttningar. Trots detta säger hon att under omständigheterna är lösningen optimal.

Operans première i den nya lokalen är planerad till det andra kvartalet 2027





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Kungliga Operan Gasklockan Gasometer Norra Djurgårdsstaden Stockholm Tillfällig Scen Renovering Operahus Cirkus Venues Ferdinand Boberg Teater

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