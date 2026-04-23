Kunskapsskolan i Borlänge har stängt efter att ha mottagit hot via e-post. Polisen utreder händelsen. Dessutom rapporteras om tågolycka, alkoholvanor, våldshändelser, börsutveckling, migrationsavtal och en Warhol-målning.

Kunskapsskolan i Borlänge håller stängt under torsdagen efter att hot inkommit mot skolan och rektorn via e-post. Avsändaren är fortfarande okänd. Polis ens utredare bedömer hoten som oseriösa, men en anmälan om olaga hot har upprättats.

Polisen skriver på sin webbplats att de hoppas att kommande utredningsåtgärder kommer att identifiera källan till hotet eller hoten. De bedömer också att hotet mot Kunskapsskolan är en isolerad händelse, vilket innebär att övriga skolor i Borlänge håller öppet som vanligt. Detta skiljer sig från onsdagen, då flera skolor i kommunen stängdes efter allvarliga våldshot. Den misstänkte i det tidigare fallet har efter förhör anhållits på åklagarens begäran.

Utöver detta har en rad andra händelser rapporterats. En tågolycka inträffade mellan Hillerød och Kagerup, vilket resulterade i en omfattande räddningsinsats med ambulanser, räddningstjänst och polis. Helikoptrar från både räddningstjänsten och försvaret var på plats. Vägen mellan Isterødvejen och Kagerup stängdes av under räddningsarbetet.

En undersökning från Monitormätningarna visar att personer som handlar direkt från gårdsbutiker tenderar att konsumera mer alkohol än de som enbart handlar på Systembolaget. Forskaren Björn Trolldal vid CAN påpekar att de som köper direkt från tillverkare dricker mer. En 16-åring har frågat Chat GPT om instruktioner för att begå knivmord och besökte sedan Arvin Khoshnood, en iransksvensk regimkritiker, i Malmö. Ett bråk i Everöd, Kristianstads kommun, resulterade i skador som kan ha orsakats av ett vasst föremål.

Globalt sett har Sydkoreanska Kospi brutit trenden och stigit, medan många andra asiatiska index sjunkit. Frankrike och Storbritannien har enats om ett treårigt avtal för att minska antalet papperslösa migranter som försöker korsa Engelska kanalen. Frankrike lovar ökad polisnärvaro, och Storbritannien bidrar med drygt 82 miljoner kronor. En målning av Andy Warhol med en svensk koppling har sålts för 16 775 000 kronor på en Bukowskis-auktion.

Warhol skapade målningen efter en kväll i Stockholms nattliv med en svensk fotomodell han kallade sin ”Scandinavian Beauty”. USA-börsen steg efter att president Trump förlängt vapenvilan i kriget mot Iran, trots stigande oljepriser. Nationella bombskyddet undersökte ett misstänkt farligt föremål på Ribersborgs strand i Malmö





