Kuwait drabbades av militära attacker medan svenska polis hanterar en hotbild med påstådda bomb och stor återkomst. artikeln inkluderar också information om Aftonbladets tips- och nyhetsplattform.

Kuwait utsattes under natten mot onsdagen för nya angrepp med drönare och missiler enligt landets armé. Samtidigt rapporterar lokala medier om flyglarm och armén anger att ljudet av explosioner beror på luftvärn seld mot de fientliga projektilerna.

Inga personer skadades i de militära attackerna. På en annan front报告ar polisen om ettAttack i Sverige där en person uppger att en bomb är fastspänd på kroppen. Polisen har varit i jakt på en misstänkt bil sedan klockan 20.18 och har kontrollerat många personer. Två skadade personer har förts till sjukhus med ambulans, och ett vittne beskriver en stor polis- och ambulansåterkomst i området kring Nynäshamn.

Artikeln inkluderar också en längre sektion om Aftonbladets tjänst Tipsa! som låter läsare skicka in tips, bilder och video, med garantier om källskydd, kryptering och möjlig ersättning för publicerade nyheter. Den beskriver hur man kan vara anonym för redaktionen och betonar vikten av säkerhet och integritet vid filming av händelser. Tjänsten erbjuder också push-notiser för lokala nyheter baserat på geolokalisering. Slutligen uppmanas läsare att undvika att störa räddningspersonal och att hålla ett säkert avstånd vid upptagande av bild eller video





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