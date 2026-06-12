Frustrerade över vad de uppfattar som tomma klimatlöften från världens makthavare ser världens mäktigaste företagsledares söner och döttrar ingen ljus framtid framför sig.

Kvällens tv-tips är ett försök att tvinga fram förändring av världens mäktigaste företagsledares söner och döttrar som ser tomma klimatlöften från makthavare. Frustrerade över vad de uppfattar som tomma klimatlöften ser de ingen ljus framtid framför sig.

Produktionslaget har spenderat fyra år med att intervjua aktivister och experter för att porträttera klimataktivister på ett rättvist sätt. De vill inte ursäkta radikalism och hyllar den inte heller, utan fokuserar på det moraliska dilemmat som uppstår när människor som tror att de gör rätt korsar en gräns. Denna inre konflikt har inte utforskats i någon större omfattning. Produktionslaget vill ge en rättvis bild av klimataktivister som ofta är välutbildade, engagerade och djupt reflekterande människor.

Samtidigt känner man av en viss maktlöshet. Produktionslaget har skapat ett samarbete mellan flera europeiska länder och hade premiär på filmfestivalen i Berlin den 12 februari 2026. Missa inte samtliga avsnitt av 'Phoenix - ingen är oskyldig' idag på SVT Play





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Kvällens Tv-Tips Phoenix - Ingen Är Oskyldig Klimataktivister Moraliska Dilemman Rättvis Bild

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