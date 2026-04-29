Kvargen fortsätter att vara en eftertraktad vara – mejerier arbetar för att möta efterfrågan

Kvargen, en gång en gömd skatt, är nu en av Sveriges mest eftertraktade livsmedel. Mejerier som Arla och Skånemejerier arbetar för att öka produktionen, men bristen kvarstår i perioder. Läs mer om hur de planerar att möta efterfrågan.

Kvargen, som en gång var en gömd skatt i kakdegar under namnet Kesella, har idag blivit ett av Sveriges mest eftertraktade livsmedel. Mejerier arbetar på högvarv för att möta den ständigt växande efterfrågan, men trots detta står många butiker inför tomma hyllor och skyltar som meddelar att kvargen är slut.

Arla, en av de största mejerierna, bekräftar att de gör allt för att hålla jämna steg med efterfrågan, men att det ändå kan förekomma perioder med brist. – Vi producerar mer än någonsin tidigare, men ibland blir det ändå lite tunnare i kvarghyllorna, säger Emelie Nortén, kvargansvarig på Arla, till Dagligvarunytt. Den här bristen har funnits på och av de senaste åren, men Arla fortsätter att expandera sin produktion.

En ny produktionslinje för kvarg byggs just nu i Linköping, med syfte att öka kapaciteten betydligt när den tas i drift 2028. – Den här investeringen kommer att göra stor skillnad för den svenska marknaden, fortsätter Emelie Nortén. Även Skånemejerier bekräftar att kvargen är en av de mest populära produkterna, med 40 procent av svenskarna som regelbundet konsumerar den.

Sara Paulsson, kommunikationschef på Skånemejerier, säger att de ser kvargen som mer än en trend och fortsätter att satsa stort på produkten. I september kommer de att starta en ny produktionslinje på Malmö mejeri för att ytterligare öka produktionen. – Vi tror starkt på kvargens framtid och arbetar för att kunna leverera till alla våra kunder, säger Sara Paulsson.

Bristen på kvarg är inte bara en tillfällig trend utan ett tecken på att produkten har etablerat sig som en fast del av svenskarnas kost. Både Arla och Skånemejerier arbetar aktivt för att minska underskotten och möta den höga efterfrågan, men det kan fortfarande ta tid innan hyllorna är fyllda igen





