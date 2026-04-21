Kvinna avled efter försenad vård – Region Dalarna kopplar dödsfall till nytt journalsystem

En kvinna med bråck på stora kroppspulsådern avled efter en försenad operation i Region Dalarna. Regionen anmäler nu händelsen enligt Lex Maria och medger att det kritiserade journalsystemet Cosmic bidragit till bristerna.

En tragisk händelse har inträffat inom Region Dalarna där en kvinna avled i väntan på en livsnödvändig operation för bråck på stora kroppspulsådern. Regionen har nu genomfört en intern utredning som visar att vårdförloppet fördröjdes avsevärt, vilket fick ödesdigra konsekvenser. Nu har händelsen Lex Maria -anmälts till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, för en oberoende granskning. Enligt chefläkare Robert Blomgren är slutsatsen att otydliga rutiner för akuta remisser samt brister i den medicinska dokumentationen var de primära orsakerna till att patienten inte blev opererad i tid.

I den officiella redogörelsen framgår det att Region Dalarna ser ett tydligt samband mellan dödsfallet och införandet av det nya journalsystemet Cosmic under hösten 2025. Implementeringen av det nya systemet har varit föremål för omfattande kritik från vårdpersonalen i länet, som menar att övergången har skapat en ohållbar arbetssituation. Robert Blomgren medger att den extremt höga arbetsbelastningen under systembytet har påverkat patientsäkerheten negativt. Det nya systemet har medfört betydligt större utmaningar för medarbetarna än vad den regionala ledningen ursprungligen hade förutsett, vilket i detta fall ledde till att kritisk information inte nådde fram i tid för att rädda patientens liv.

För att adressera de allvarliga brister som framkommit har Region Dalarna nu inlett ett omfattande åtgärdsprogram. Ledningen betonar att de tar händelsen på största allvar och arbetar intensivt med att förhindra att något liknande sker igen. Bland de planerade åtgärderna finns riktade fortbildningsinsatser för personalen för att de ska bli mer förtrogna med de nya digitala arbetsflödena. Dessutom pågår ett tekniskt arbete med att konfigurera om journalsystemet så att det bättre stödjer vårdens behov. Regionen understryker att patientsäkerheten alltid ska prioriteras högst, men erkänner att införandet av det nya systemet har krävt en omställning som tyvärr har drabbat de mest sårbara patienterna i ett kritiskt skede. Debatten om det nya systemets lämplighet förväntas nu fortsätta i takt med att IVO inleder sin utredning av fallet.





