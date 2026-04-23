Kvinna dödad av björn i Polen – och andra nyheter

En 58-årig kvinna har dödats av en björn i Polen. Dessutom rapporteras om hot från Donald Trump mot Iran, matförgiftningar i Sverige, döda i protester i Tanzania, beslagtagna oljetankrar och sjukdomsfall i Luleå samt ett mord i Stockholm.

En 58-årig kvinna har dödats av en björn i sydöstra Polen , rapporterar AFP. Kvinnans son larmade om attacken på torsdagen. När räddningstjänsten kom till platsen var hon så svårt skadad att inga livräddande åtgärder inleddes.

Hon förklarades död på platsen. Polens brunbjörnspopulation beräknas bestå av runt 100 individer. 80 procent av dem lever i och runt Bieszczadybergen i landets sydöstra delar, där torsdagens angrepp inträffade. Dödliga björnattacker är dock extremt ovanliga. Den senaste gången en björn dödade en människa i landet var 2014, enligt lokala medier.

Samtidigt riktar Donald Trump nya hot mot Iran via sin plattform Truth Social. Han skriver att USA kommer att skjuta och döda besättningar på båtar i Hormuzsundet som lägger ut minor, och hävdar att iranska örlogsfartyg redan ligger på havets botten. Han beordrar även en tredubblad insats för minsvepning i sundet. I Sverige fortsätter anmälningarna om matförgiftningar kopplade till Gobi Sushi i Lerum att öka, nu till 330 sjuka.

Orsaken är oklar, men restaurangen misstänker laxen efter ett leverantörsbyte. Kommunen utesluter dock inget. Restaurangerna i Floda och Lerum är stängda i väntan på provsvar. I Tanzania har regeringen för första gången offentliggjort en siffra över antalet döda i protesterna efter presidentvalet i oktober förra året – minst 518 människor.

Oppositionen hävdar att dödstalet är betydligt högre, mellan 1 000 och 2 000. Regeringens utredning avfärdar misstankar om massgravar. USA har också beslagtagit en oljetanker med kopplingar till Iran, efter att Iran beskjutit och beslagtagit fartyg nära Hormuzsundet. I Sverige vädjar polisen om hjälp efter att ett 20-tal personer insjuknat på SSAB i Luleå mellan januari och april.

En man i 20-årsåldern har gripits misstänkt för mord efter en händelse i Vårby, Stockholm, där han själv larmade polisen och uppgav att han utsatts för våldtäkt av en man i 50-årsåldern





