Kvinna får sin dom för mord fastställd

En kvinna har fått sin dom för mord fastställd av hovrätten. Hon har dömts till fängelse i 18 år för att hon knivhögg sin expojkvän till döds.

En kvinna har fått sin dom för mord fastställd. Hon har dömts till fängelse i 18 år för att hon knivhögg sin expojkvän till döds.

Nu har hovrätten fastställt domen och påföljden. Kvinnan har yrkat att hovrätten ska ogilla åtalet för mord och i andra hand lindrar straffet. Åklagaren har i sin tur yrkat på att kvinnan ska dömas till livstids fängelse. En man har åtalats för försök till spioneri för Rysslands räkning.

Han är också åtalad för olaga förföljelse från december 2025 till januari 2026. Den misstänkte har tidigare arbetat inom försvarsmakten och har i sitt dåvarande arbete fått del av uppgifter med mycket högt skyddsvärde. I en resa till Moskva 2025 hade den misstänkte mannen försökt röja uppgifter han fått del av under sitt arbete, menar åklagaren i sitt åtal. Parallellt med åtalet mot mannen är han häktad för stämpling till mord.

Tåg evakueras mellan Göteborg och Stockholm efter ett oljeläckage. Alla passagerare som har behövt gå på ett annat tåg kommer att få pengarna tillbaka på resan samt en tillgodocheck på 500 kronor. En älg har setts komma ner från Skanstullsbron mot Götgatan på Södermalm i Stockholm. En viltvårdare har kopplats in och polisen har gett hen tillstånd att skjuta älgen om det behövs.

Den israeliska försvarsmakten har dödat två Hamas-toppar i Gaza. De uppges vara 'centrala finansoperatörer för Hamas i Gaza'. Minst tolv personer har dödats och flera skadats i en masskjutning i en förort till den sydafrikanska staden Johannesburg. När polisen kom till platsen möttes den av flera skottskadade personer.

En majoritet av svenskarna är emot att införa euron, enligt en ny undersökning från SCB. 52,1 procent skulle rösta nej om man folkomröstade i frågan. En man har skadats med ett vasst föremål i Linköping natt till onsdag. En kvinna i 25-årsåldern är gripen för mordförsök. En man i 20-årsåldern knivhotades på en snabbrestaurang på Södermalm i Stockholm.

En person ska ha andats in rök i samband med en brand på ett boende i Örgryte i Göteborg. En person är gripen, misstänkt för mordbrand. En man i 30-årsåldern har förts till sjukhus med ambulans efter en olycka på E6 i höjd med Glumslöv. Personen körde in i en lastbil på motorvägen och är nu misstänkt för vårdslöshet i trafik.

Ukraina och Ryssland uppger båda att de är under attack natten mot onsdagen. Flera personer rapporteras skadade i Ukraina





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Mord Fängelse Hovrätten Dom Mordförsök Knivhuggning

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