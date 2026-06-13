Kvinna i kritiskt tillstånd efter hajattack i Sydney - flera nyheter från hela världen

En sammanfattning av dagens viktigaste nyheter: hajattack i Sydney, dödssiffror i Ukraina, USA skjuter ner iranska drönare, masskjutning i Texas, samt inrikesnyheter från Sverige.

En kvinna är i kritiskt tillstånd efter att ha blivit biten av en haj vid Coogee Beach i östra Sydney. Det är den femte hajattacken i Australien bara i år enligt ABC.

Kvinnan fick allvarliga skador på benet och armen, och drogs upp ur vattnet av förbipasserande. Händelsen inträffade vid 11-tiden på lördagen lokal tid vid en av stadens mest populära stränder. Stranden och närliggande stränder har stängts. Samtidigt rapporterar Reuters att USA skjutit ner flera iranska drönare på väg mot Hormuzsundet.

Detta sker samtidigt som länderna uppges vara närmare än någonsin att underteckna ett samförståndsavtal. I Ukraina visar en ny FN-rapport att minst 274 civila dödades och 1 763 skadades i maj, den högsta månadssiffran sedan april 2022. Raket- och drönarattacker stod för 45 procent av dödsfallen. Sedan invasionen i februari 2022 har över 16 000 civila dödats enligt FN.

I Turkiet har gränspolisen beslagtagit över ett ton droger vid gränsen till Grekland, gömda i en lastbil från Iran. Drogerna, som inkluderar metamfetamin, heroin och opium, uppskattas ha ett marknadsvärde på cirka 600 miljoner kronor. På Arlanda beslagtog polisen sedelbuntar från en resenär under ombordstigning. Det rör sig om ett femsiffrigt belopp som misstänks komma från brottslig verksamhet.

Resenären fick fortsätta resan men misstänks för penningtvättsbrott. I Sandviken fastnade en pojke med huvudet i en container på fredagseftermiddagen. Han fördes till sjukhus men hans liv gick inte att rädda. En anmälan om vållande till annans död har upprättats och platsen är avspärrad för teknisk undersökning.

I Midland, Texas, dödades minst en person och tio skadades i en masskjutning. Skytten barrikaderade sig i en byggnad och hittades senare död enligt NBC. Borgmästaren Lori Blong uttryckte sina tankar och böner för offren. En källa i Vita huset uppger att Iran gått med på ett prestationsbaserat avtal.

Enligt The Telegraph ska avtalet bland annat innebära att Irans kärnmaterial förstörs, kärnprogrammet avvecklas, Hormuzsundet hålls öppet, och Iran inte finansierar terrorgrupper. Teheran får inte tillgång till frysta tillgångar om man inte följer överenskommelsen. I Hudiksvall slog blixten ned i ett ödehus, vilket orsakade en brand. En granne larmade räddningstjänsten, men huset gick inte att rädda.

Ingen kom till skada. Facebook och Messenger hade problem under eftermiddagen, liksom Instagram och WhatsApp. Problemen var lösta före klockan 17 på fredagen. Myndigheten för civilt försvar har utvärderat insatserna vid skjutningen vid Campus Risbergska i februari förra året.

Utvärderingen visar att flera delar fungerade väl, men pekar på förbättringsområden som gemensamma övningar och snabbare omhändertagande av skadade vid pågående dödligt våld. Håkan Lenhoff, som lett arbetet, säger att polisens snabba insats och skolans övning i inrymning och utrymning sannolikt räddade liv





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Hajattack Ukrainakriget USA-Iran Masskjutning Sverige

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