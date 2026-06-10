Kvinna i USA vill köpa tillbaka sin farmors mormors moraklocka som har varit på Karlshamns lasarett sedan över 100 år sedan. Kvinnans farmors mormor gav klockan till sjukhuset i utbyte mot sin vård. Regionen får dock inte överlåta egendom om det inte har ett försumbart ekonomiskt värde.

Kvinna i USA vill köpa tillbaka sin farmors mormors moraklocka . Den har varit på Karlshamns lasarett sedan över 100 år sedan. Kvinnans farmors mormor gav klockan till sjukhuset i utbyte mot sin vård.

Nu vill kvinnan i USA köpa tillbaka klockan och har skickat ett mejl till Region Blekinge för att fråga om det är möjligt. Regionen får dock inte överlåta egendom om det inte har ett försumbart ekonomiskt värde. I stället har prissättningen på bostadsmarknaden förändrats och säljarna sätter allt högre utgångspriser. Det har lett till lugnade vilda budgivningar, men allt fler bostäder säljs under utgångspriset.

Enligt marknadsanalytiker på Hemnet är det en marknad som är väsentligt annorlunda än för några år sedan. Utgångspriserna sätts generellt högt, vilket också innebär att budgivningen oftare sker nedåt. NHL-svensken Gabriel Landeskog har tilldelats Masterton Memorial Trophy och Mark Messier Leadership Award. Han gjorde en bejublad comeback i Colorado i april i fjol efter att ha genomgått ett flertal operationer i sitt knä.

S-ledaren vill inte svara på vilka hon vill ha med i regeringen om de rödgröna vinner valet, men utesluter samarbete med Sverigedemokraterna. Partiet vill införa en beredskapsskatt och en bankskatt, men det är med god tillväxt- och konjunkturpolitik som partiet ska sätta fart på investeringar och byggande och få hushållen att konsumera. Republikanen Steve Hilton har gått vidare till slutrundan i höstens guvernörsval i Kalifornien, USA:s folkrikaste delstat.

Minst tolv personer har dödats i pakistanska attacker i Afghanistan, uppger företrädare för talibanstyret i landet. Attackerna uppges ha riktats mot byggnader i provinserna Kunar, Khost och Paktia, som gränsar mot Pakistan. Bland de döda finns flera barn. Pakistan har vid flera tillfällen riktat flygattacker mot mål i Afghanistan till följd av den konflikt som råder mellan länderna.

Regeringen i Pakistan har bland annat anklagat talibanstyret för att stötta och hysa pakistanska motståndsgrupper. José Mourinho är klar för en återkomst som tränare för Real Madrid. Portugisens klubb Benfica meddelar på X att man har kommit överens med den spanska bjässen om en affär. Benficas prislapp på José Mourinho är 15 miljoner euro, omkring motsvarande 165 miljoner kronor.

Trumpadministrationen uppmanar europeiska nationer att inför reserestriktioner för personer som nyligen varit i de afrikanska länder som drabbats av ebola. Sedan i maj nekas personer som inte är amerikanska medborgare inresa i USA om de varit i något av de eboladrabbade områdena de senaste 21 dagarna, enligt ett beslut från USA:s federala folkhälsomyndighet CDC. På flera håll i Nordirland har protester brutit ut på tisdagskvällen, där ett antal har lett till oroligheter.

I Cloughfern utanför Belfast har två bilar kapats och satts i brand





dagensnyheter / 🏆 7. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Kvinna I USA Farmors Mormors Moraklocka Karlshamns Lasarett Region Blekinge Prissättningen På Bostadsmarknaden NHL-Svensken Gabriel Landeskog Masterton Memorial Trophy Mark Messier Leadership Award S-Ledaren Beredskapsskatt Bankskatt Republikanen Steve Hilton Guvernörsval I Kalifornien Pakistanska Attacker I Afghanistan José Mourinho Real Madrid Trumpadministrationen Reserestriktioner För Personer Som Nyligen Var

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Iran: USA är ansvarigt för eskaleringen – Senaste nytt om kriget mellan Iran, USA och IsraelSVT liverapporterar om konfliktens utveckling

Read more »

På sin 100-årsdag spelade Ture vidare – nu siktar han på att bli 101Sveriges kanske äldste aktive spelman, Ture Sehlberg i Boden, fortsätter att spela. Nu berättar han om musiken, åldern och nästa mål. Att skinna staten på pengar länge till.

Read more »

Björn på vift stänger 100 skolor i JapanSenaste nytt • Snabba nyheter från Aftonbladet

Read more »

Björn vandrar gatorna i Utsunomiya och stänger nästan 100 skolorEn liten björn har rört sig på gatorna i den japanska staden Utsunomiya i tre dagar, vilket tvingade nästan 100 skolor att stänga. Dussintals jägare och poliser letar efter djuret medan fler än tio observationer har rapporterats, bland annat i ett shoppingområde. Bambeskrivningen är cirka en meter lång och det är oklart om det är en björn eller flera. Björnattackerna i Japan har ökat de senaste åren, med rekordantalet 13 dödsfall året förra.

Read more »