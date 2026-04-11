Kvinna utsattes för sexuella övergrepp på psykiatrisk avdelning – mannen fick jobb på äldreboende

Ellen berättar om de sexuella övergrepp hon utsattes för av vårdpersonal på en psykiatrisk avdelning. Trots upprepade anmälningar och avstängningar fick mannen goda referenser och kunde fortsätta arbeta inom vården. Händelserna ledde till en fällande dom, men visar på allvarliga brister i hanteringen av sexuella övergrepp.

Ellen delar i Hallands Nyheters podcast ”Ellen och övergreppen” sin fruktansvärda upplevelse av sexuella övergrepp av vårdpersonal på en psykiatrisk avdelning. Händelsen inträffade hösten 2023 då Ellen tvångsinlades på en intensivvårdsavdelning i Varberg. Tre dagar efter inläggningen utsattes hon för övergrepp av en manlig skötare. Mannen, som kom in på hennes rum, lyfte på täcket och började smeka hennes ben för att sedan ta på hennes bröst och underliv.

Ellen berättar om den panikartade känslan av att vara inlåst och önskan om att det hela bara skulle ta slut. Hon lyckades stöta bort mannen med armbågen, varefter han lämnade rummet. Denna skildring är en central del av en större granskning som Hallands Nyheter genomfört, och som visar på allvarliga brister i hanteringen av liknande fall inom sjukvården. Denna granskning belyser även hur mannen, trots att han tidigare stängts av och anmälts, fick goda referenser och möjligheten att fortsätta arbeta inom vården.\Efter händelsen på den psykiatriska avdelningen stängdes mannen av och en utredning inleddes. Men trots detta fick han behålla sin lön under utredningens gång. Ellen polisanmälde mannen vid två tillfällen, men båda utredningarna lades ner. Hallands Nyheter har granskat vad som sedan hände med mannen, vilket visar på en oroande utveckling. Trots att ytterligare en person riktade anklagelser mot mannen på den psykiatriska avdelningen och han stängdes av igen, fick han goda referenser från chefen på psykiatrin när han sökte nytt jobb. Denna bristande hantering av situationen ledde till att mannen fick arbete på ett äldreboende. Där togs han på bar gärning av en kollega, då han försökte utföra sexuella handlingar på en äldre kvinna. Detta ledde till att polisen grep honom och Ellens fall återupptogs, vilket slutligen resulterade i en fällande dom i hovrätten.\Mannen dömdes till två år och nio månaders fängelse för grovt sexuellt övergrepp mot Ellen och försök till grov våldtäkt mot kvinnan på äldreboendet. Rättegången avslöjade att den dåvarande chefen för den psykiatriska avdelningen var medveten om att mannen hade anklagats av fyra olika patienter. Regionen valde dock att inte polisanmäla fallen, med hänvisning till att patientsekretessen skulle brytas. Chefsläkare Thomas Wejstam förklarade att polisanmälan inte gjordes då man inte kunde fastställa bevis för vad som hänt, och polisens utredning var nedlagd. Ellen, som nu ser mannen dömd, uttrycker lättnad men kämpar samtidigt med att bearbeta de traumatiska upplevelserna. Hon beskriver känslan av att mannen har tagit många år av hennes liv, och önskar kunna släppa det som hänt, men inser att det kan vara en svår uppgift. Hennes berättelse är en stark påminnelse om vikten av att ta sexuella övergrepp på allvar och att förbättra rutinerna inom vården för att skydda patienter





